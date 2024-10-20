شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو iPhone 16 Pro ينتظرون تحديث iOS لإصلاح مشكلات الكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

يشكو بعض مستخدمي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max من تجميد أجهزتهم، وخاصة أثناء استخدام تطبيق الكاميرا، وذلك من خلال منتديات المناقشة المجتمعية لشركة أبل، حيث تم نشر شكاوى أخرى أيضا من جانب مستخدمي سلسلة iPhone 16 Pro الذين كانت هواتفهم ترتفع درجة حرارتها، وهو ما يشير في هذه الحالة إلى استنزاف البطارية.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone"، يشعر آخرون بالانزعاج من قيام هواتفهم بإعادة التشغيل العشوائية، وكان من المفترض أن يؤدي إصدار iOS 18.0.1 في 3 أكتوبر، إلى القضاء على بعض الأخطاء، لكن يبدو أن بعضها لم يكن من الممكن القضاء عليه، لذلك هم في انتظاؤ حل المشكلات التالية في تحديث iOS جديد.

كتب أحد مشتركي مجتمع Apple RashmiDash أن تطبيق الكاميرا الخاص بهاتف iPhone 16 Pro الخاص به يتعطل "من حين لآخر" عند فتحه عبر تطبيق Photos والتطبيقات الأخرى التي تتكامل مع الكاميرا.

نشر أحد مستخدمي iPhone 16 Pro Max قصته حيث يقوم جهاز هذا الشخص الجديد المتطور بإعادة التشغيل تلقائيًا كل يوم إلى يومين.

كتب، "للتوضيح أكثر، أثناء استخدامه، تحول فجأة إلى اللون الأسود.. تظهر شاشة التمهيد بعد ذلك، ثم يطلب مني بعد إعادة التشغيل إدخال كلمة مرور قفل الشاشة لإلغاء القفل".

كما أن بعض مستخدمي سلسلة iPhone 16 Pro الذين اشتكوا من عمليات إعادة التشغيل العشوائية كانوا يستخدمون الإصدار التجريبي من iOS 18.1 بينما كان آخرون يعانون من نفس المشكلة يستخدمون الإصدار المستقر من نظام التشغيل iOS 18.0.1.