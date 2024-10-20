شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تتعاقد مع شركة فى هوليوود لاختبار نموذج إنتاج أفلام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة ميتا المالكة لفيسبوك إنها تعاونت مع شركة Blumhouse Productions، شركة هوليوود التي تنتج أفلام الرعب الشهيرة مثل The Purge وGet Out، لوضع نموذج الفيديو الجديد المدعم بالذكاء الاصطناعي Movie Gen تحت الاختبار.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشفت ميتا النقاب عن Movie Gen، والذي قالت إنه يمكنه إنشاء مقاطع فيديو ومقاطع صوتية تبدو واقعية استجابة لمطالبات المستخدم، في وقت سابق من هذا الشهر.

ادعت ميتا أن الأداة يمكن أن تنافس العروض المقدمة من الشركات الناشئة الرائدة في مجال إنتاج الوسائط مثل OpenAI وElevenLabs.

وفي منشور على مدونة، قالت شركة التواصل الاجتماعي إن Blumhouse اختارت صانعي الأفلام Aneesh Chaganty وThe Spurlock Sisters وCasey Affleck لتجربة Movie Gen واستخدام المقاطع التي تم إنشاؤها بواسطة الأداة في أفلامهم القصيرة.

وقال ميتا إن فيلم أنيش تشاجانتي سيظهر على موقع Meta's Movie Gen، بينما ستظهر أفلام من Affleck وThe Spurlock Sisters.

قال جيسون بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة Blumhouse، في بيان له إن الفنانين يظلون شريان الحياة لهذه الصناعة ويمكن للتكنولوجيا المبتكرة أن تساعدهم في سرد ​​القصص.

وقال بلوم: "لقد رحبنا بالفرصة المتاحة لبعضهم لاختبار هذه التكنولوجيا المتطورة وتقديم ملاحظاتهم حول إيجابياتها وسلبياتها بينما لا تزال قيد التطوير". "ستكون هذه أدوات قوية للمخرجين، ومن المهم أن إشراك الصناعة الإبداعية في تطويرهم للتأكد من أنهم أكثر ملاءمة للوظيفة.

ومن خلال الشراكة، تشير ميتا إلى الكيفية التي تهدف بها إلى التعاون مع الصناعات الإبداعية، التي تراجع أعضاؤها إلى حد كبير استجابة لوصول تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية بسبب المخاوف بشأن حقوق النشر والموافقة.

وقد رفعت مجموعات عديدة من أصحاب حقوق الطبع والنشر دعوى قضائية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك شركة ميتا، بسبب الاستخدام غير المصرح به لأعمالهم لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وجادلت شركة ميتا بأن تدريبها على الذكاء الاصطناعي محمي بموجب مبدأ حقوق الطبع والنشر الخاص بالاستخدام العادل، ومع ذلك أظهرت شركة ميتا وشركات التكنولوجيا الأخرى أنها على استعداد لدفع ثمن أنواع معينة من المحتوى للذكاء الاصطناعي.

بصرف النظر عن شراكة Movie Gen، قالت ميتا الشهر الماضي إنها أبرمت صفقات مع ممثلين من بينهم جودي دينش وكريستين بيل وجون سينا ​​لإعطاء صوت لروبوت الدردشة Meta AI الخاص بها.

وبالمثل، اجتمعت شركة OpenAI المدعومة من مايكروسوفت مع المديرين التنفيذيين والوكلاء في هوليوود هذا العام لمناقشة الشراكات المحتملة التي تشمل أداة توليد الفيديو Sora، والتي عرضتها لأول مرة في فبراير.

ولم يتم الإبلاغ عن أي صفقات قد خرجت من هذه المحادثات حتى الآن، على الرغم من أن Lions Gate Entertainment قالت في سبتمبر إنها أبرمت صفقة مع شركة ناشئة أخرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي Runway.