شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأسماء الكبيرة في شركة أبل تغادر.. هل تيم كوك هو التالي؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع إطلاق iPhone 16 والعديد من تحديثات البرامج غير المكتملة أو المعطلة تمامًا، غادرت رئيسة قسم الموارد البشرية في أبل، كارول سيرفس، الشركة بعد أقل من عامين من العمل هناك، حيث قررت الشركة إلغاء منصبها والسماح لها بالرحيل.

وأفاد مارك جورمان، المطلع على شؤون أبل في بلومبرج، أن كبير مسؤولي التوظيف في أبل قد غادر الشركة أيضًا، وعمل Sjoerd Gehring لمدة ست سنوات تقريبًا وتولى إدارة المواهب والتجنيد والإدارة والهجرة.

كما يغادر المدير المالي لشركة أبل لوكا مايستري الشركة بعد أكثر من 10 سنوات، ويبدو أن استراتيجية تيم كوك للاحتفاظ بالمستثمرين بعد رحيل ستيف جوبز قد وصلت أخيرًا إلى نهايتها، وهو ما يثير السؤال، هل هو التالي في الصف؟

وفقًا لجورمان، فإن الإجابة على هذا السؤال هي "لا"، على الرغم من إطلاق VisionOS 2 غير مكتمل، وجاء iPhone 16 بدون Apple Intelligence، وتسبب iOS 18 في حدوث خلل في الهواتف وتعطل أجهزة iPadOS 18، إلا أن الوضع لم يسوء بما يكفي ليأخذ كوك إجازة مفتوحة.

فقدت الشركة بالتأكيد قبضتها على ضمان الجودة مؤخرًا، ولم تنجح مشاريعها في مجالات أخرى (سيارة Apple وVision Pro) أيضًا.

لكنها لا تزال واحدة من أكبر الشركات في العالم بقاعدة عملاء مخلصة جدا، والسؤال هو، إلى متى؟

يبدو أن أحدث رهانات أبل هي الروبوتات، حيث كشف جورمان أن الشركة تعمل على روبوت iPad مع خطط لتطوير روبوتات بشرية في نهاية المطاف أيضًا، ولا تزال الشركة مهتمة بصنع شيء مماثل لنظارات Orion AR من ميتا.