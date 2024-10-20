شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة SpaceX تطلق 20 قمرًا صناعيًا لصالح Eutelsat OneWeb إلى المدار والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت شركة SpaceX مجموعة من أقمار الإنترنت إلى مدار الأرض لصالح شركة أخرى في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد 20 أكتوبر، حيث أطلقت الدفعة الأخيرة من أقمار Eutelsat OneWeb من قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا على متن صاروخ فالكون 9.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، عادت المرحلة الأولى من فالكون 9 إلى الأرض كما هو مخطط لها، حيث هبطت في منطقة هبوط فاندنبرج 4 بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع.

كانت هذه هي عملية الإطلاق والهبوط السابع لهذا المعزز على وجه الخصوص، وفقًا لوصف مهمة SpaceX.

واصلت المرحلة العلوية من فالكون 9 نقل الأقمار الصناعية العشرين إلى مدار أرضي منخفض، وستنشرها على مدى فترة 20 دقيقة، بدءًا من 59 دقيقة بعد الإقلاع، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

كشف مسؤولو شركة OneWeb: "الشركة في طريقها لتقديم تغطية عالمية هذا العام وهي بالفعل في طور توسيع نطاق الخدمات للعملاء في جميع أنحاء العالم".

مع إضافة الأقمار الصناعية التي تم نشرها من هذا الإطلاق، ستزيد شركة OneWeb من المرونة والتكرار في المجموعة مع توسيع الخدمات لقاعدتها المتنامية من العملاء من الشركات والحكومات.

وكانت أرسلت سبيس إكس ثلاث مجموعات من أقمار OneWeb الصناعية في مجموعات من 40 مركبة فضائية لكل منها.

يعود تاريخ اتفاق سبيس إكس لإطلاق أقمار OneWeb إلى مارس 2022، بعد أن تراجعت الشركة الأخيرة عن اتفاق لاستخدام صواريخ سويوز روسية الصنع من خلال شركة أريان سبيس الفرنسية.