شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات.. كيفية حذف حساب Epic Games على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 10:00 ص

تعد الطريقة الأسهل لحذف حساب Epic Games الخاص بك هي من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك، باستخدام متصفحك.

سيؤدي حذف حساب Epic Games الخاص بك إلى حذف أي مشتريات، ومعلومات شخصية، وتقدم اللعبة، والمحتوى داخل اللعبة، ومشاريع Unreal، ورصيد محفظة Epic Games الخاص بك بشكل دائم.

ويمكن الحذف فى الخطوات التالية :

الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى حساب Epic Games الخاص بك وانتقل إلى إعدادات الحساب من خلال متصفحك.

الخطوة 2: انتقل إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم حذف الحساب ثم حدد الزر الأحمر واطلب حذف الحساب.

الخطوة 3: اقرأ التحذير الذي يظهر لك، وبمجرد التأكد، حدد خيار حذف الحساب.

الخطوة 4: أدخل رمز الأمان المكون من ستة أرقام والذي تم إرساله إلى البريد الإلكتروني المرتبط بحساب Epic Games الخاص بك، ثم حدد "تأكيد حذف الحساب" .

الخطوة 5: حدد سبب رغبتك في حذف حساب Epic Games الخاص بك من القائمة المنسدلة، ثم حدد " متابعة" ، يمكنك أيضًا اختيار تخطي هذا الخيار.

الخطوة 6: في النافذة المنبثقة الأخيرة، يمكنك اختيار تسجيل الخروج من حسابك الذي تم إلغاء تنشيطه، أو يمكنك تسجيل الدخول مرة أخرى إذا غيرت رأيك.