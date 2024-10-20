شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احمِ هاتفك الأندرويد من اللصوص بطريقة سهلة.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

مع إصدار Android 15 على أجهزة Pixel، قدمت Google العديد من التحسينات الجديدة المتعلقة بالخصوصية والأمان، ومن بين الإضافات البارزة ميزات الحماية من السرقة المحسنة المصممة لجعل من الصعب على اللصوص الوصول إلى بياناتك.

في البداية، كان من الصعب بعض الشيء العثور على هذه الإعدادات ، ومع ذلك كما لاحظ Android Authority لأول مرة، فإن هذا على وشك التغيير .

عند إطلاق Android 15، للعثور على قائمة الحماية من السرقة على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 15، كان عليك اتباع الخطوات التالية:

1 . افتح تطبيق الإعدادات.

2. حدد Google.

3. حدد جميع الخدمات، ثم مرر لأسفل وحدد الحماية من السرقة للوصول إلى القائمة.

4. قم بتشغيل قفل اكتشاف السرقة، وعند مطالبتك بذلك، حدد تشغيل .

بفضل التحديث الذي تم طرحه، أصبحت قوائم الحماية من السرقة متاحة الآن من خلال الانتقال إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية> إلغاء قفل الجهاز.

ولا يزال الأمر يتطلب بضع نقرات للوصول إليها، ولكنها في مكان أكثر منطقية في تطبيق الإعدادات حيث يسهل العثور عليها ويسرع ذلك من العثور عليها.

وتتضمن أدوات الحماية من السرقة الجديدة في Android ثلاثة مكونات رئيسية: قفل اكتشاف السرقة، وقفل الجهاز غير المتصل، والقفل عن بعد.

1 قفل اكتشاف السرقة : عند تفعيلها، تكتشف هذه الميزة تلقائيًا ما إذا كان شخص ما قد سرق هاتفك وقفله لمنع الوصول غير المصرح به.

2 قفل الجهاز غير المتصل بالإنترنت : تعمل هذه الميزة على قفل هاتفك إذا ظل غير متصل بالإنترنت لفترة طويلة، مما يضمن أمانه حتى بدون اتصال بالإنترنت.

3 القفل عن بعد : إذا لم تتمكن من الوصول إلى ميزة "العثور على جهازي"، يمكنك زيارة android.com/lock واستخدام رقم هاتفك لقفل جهازك عن بعد. هذه الأداة مفيدة في حالة السرقة أو الضياع.

وتعمل هذه الميزات معًا للمساعدة في حماية هاتفك ومعلوماتك الشخصية.

وتم إصدار Android 15 مؤخرًا لأول مرة على أجهزة Pixel المدعومة ، بما في ذلك Google Pixel 9، وستتلقى أجهزة Android الأخرى ، بما في ذلك الهواتف المدعومة من شركات الهواتف الأخرى التحديث الجديد في النهاية.

يعمل تحديث Android على تعزيز الخصوصية والأمان من خلال " مساحة خاصة " للتطبيقات الحساسة وإدارة أفضل لكلمات المرور، كما يعمل على تحسين تجربة المستخدم على الشاشات الأكبر حجمًا من خلال تخطيطات محدثة وأدوات تعدد المهام.

وتشهد ميزات الكاميرا تحسينات في الأداء في الإضاءة المنخفضة وعناصر التحكم التابعة لجهات خارجية ، وتتضمن ترقيات المراسلة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لتطبيقات الناقل ودعم مفاتيح المرور ، ويجلب التحديث أيضًا تحسينات في الأداء وأدوات للمطورين لتجارب تطبيقات أكثر ثراءً