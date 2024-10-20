شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأمين السحابة الإلكترونية: كيف تحافظ على بياناتك بأمان فى التخزين السحابى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح التخزين السحابي خيارًا رئيسيًا للعديد من الأفراد والشركات لحفظ بياناتهم، بفضل سهولة الوصول إلى الملفات من أي مكان وفي أي وقت.

ومع ذلك، تخزين البيانات في السحابة يعرضها للتهديدات السيبرانية، مما يجعل تأمين السحابة الإلكترونية أمرًا بالغ الأهمية.

أهم التهديدات في التخزين السحابي:

1. اختراق الحسابات: القراصنة يمكنهم الوصول إلى البيانات المخزنة إذا تمكنوا من اختراق الحسابات.

2. البرمجيات الضارة: قد تصاب الملفات المحفوظة في السحابة بالفيروسات إذا تم تحميل ملفات مصابة.

3. الوصول غير المصرح به: قد يتمكن شخص غير مصرح له من الوصول إلى ملفاتك إذا كانت إعدادات الخصوصية ضعيفة.

كيفية تأمين السحابة الإلكترونية

1. استخدام كلمات مرور قوية: حافظ على حساباتك السحابية بكلمات مرور قوية وغير مكررة.

2. تفعيل المصادقة الثنائية: توفر معظم خدمات التخزين السحابي، مثل Google Drive وDropbox، خيار المصادقة الثنائية.

3. تشفير البيانات: استخدم التشفير لحماية بياناتك قبل رفعها إلى السحابة.

4. تحقق من إعدادات الخصوصية: تأكد من أن الملفات الهامة والخاصة يتم الوصول إليها فقط من قِبلك أو من الأشخاص المصرح لهم.

5. النسخ الاحتياطي الدوري: قم بعمل نسخ احتياطية لملفاتك المهمة على أجهزتك المحلية بشكل دوري.