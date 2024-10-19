شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السلطات الفيدرالية تحقق فى حوادث "القيادة الذاتية الكاملة" لسيارات تسلا والان مع تفاصيل الخبر

فتحت إدارة السلامة المرورية الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية تقييمًا أوليًا لوضع القيادة الذاتية الكاملة (FSD) الخاص بسيارات Tesla بشأن احتمال وقوع حوادث في ظل ظروف الرؤية المنخفضة على الطريق.

وفتحت الوكالة التحقيق بعد ملاحظة أربعة تقارير عن حوادث مثل هذه، بما في ذلك حادث واحد في نوفمبر الماضي في ريمروك، أريزونا، حيث صدمت سيارة Model Y أحد المشاة وقتلته، كما ذكر موقع TechCrunch .

وحدد مكتب التحقيق في العيوب (ODI) أربعة تقارير للنظام العام الدائم (SGO) حيث تعرضت مركبة Tesla لحادث بعد دخول منطقة ذات ظروف رؤية منخفضة على الطريق مع تشغيل FSD -Beta أو FSD -Supervised (يشار إليها مجتمعة باسم FSD).

وفي هذه الحوادث، نشأ انخفاض الرؤية على الطريق بسبب ظروف مثل وهج الشمس أو الضباب أو الغبار المحمول جوًا وفي أحد الحوادث، صدمت سيارة تسلا أحد المشاة مما أدى إلى وفاته ، كما تضمن حادث آخر في هذه الظروف إصابة تم الإبلاغ عنها.

يستدعي التحقيق المركبات التي يتوفر بها نظام FSD، بما في ذلك موديلات 2016-2024 Model S وModel X، و2017-2024 Model 3، و2020-2024 Model Y، و2023-2024 Cybertruck.

وتقول إدارة السلامة المرورية الوطنية على الطرق السريعة إن التقييم الأولي سوف يقيم:

- قدرة عناصر التحكم الهندسية في نظام FSD على اكتشاف ظروف انخفاض رؤية الطريق والاستجابة لها بشكل مناسب؛

- ما إذا كانت هناك حوادث أخرى مماثلة لـ FSD قد وقعت في ظل ظروف انخفاض الرؤية على الطريق، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الظروف المساهمة في تلك الحوادث

و أي تحديثات أو تعديلات من شركة Tesla على نظام FSD والتي قد تؤثر على أداء FSD في ظروف الرؤية المنخفضة على الطريق.

وعلى وجه الخصوص، ستقوم هذه المراجعة بتقييم توقيت وهدف وقدرات أي من هذه التحديثات، بالإضافة إلى تقييم Tesla لتأثيرها على السلامة.

ويأتى إشعار إدارة السلامة المرورية الوطنية على الطرق السريعة بهذا التقييم بعد أسبوع من كشف شركة تسلا عن مركبة Cybercab الروبوتية الجديدة ذاتية القيادة .

وهناك عامل آخر يتمثل في إصرار إيلون ماسك على أن أنظمة القيادة الذاتية القائمة على الرؤية الحاسوبية هي الطريق إلى الأمام، ووصف الأنظمة القائمة على المستشعرات بأنها "محكوم عليها بالفشل" و"مهمة حمقاء" مقارنة بنظام القيادة الذاتية القائم على الكاميرات من إنتاج شركة تسلا.

وفي الوقت نفسه، تستخدم شركات سيارات الأجرة الآلية مثل وايمو مجموعات من أجهزة الاستشعار، بما في ذلك الليدار والكاميرات والرادار للمركبات ذاتية القيادة، كما تستخدم شركات صناعة السيارات الأخرى الليدار والرادار لميزات مساعد السائق.