شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون للموظفين: استقيلوا إذا كنتم لا تحبون سياسة العمل فى المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في موقف جريء بشأن سياسة العمل من المكتب، أخبرت أمازون الموظفين أنهم أحرار في المغادرة إذا كانوا غير راغبين في الامتثال لسياسة العمل من المكتب التي ستمتد لخمسة أيام في الأسبوع، وأكد مات جارمان، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، على القاعدة الجديدة خلال اجتماع لجميع الموظفين، موضحًا أن أولئك الذين يفضلون العمل عن بُعد يجب أن يفكروا في البحث عن عمل في مكان آخر.

ووفقًا لرويترز، تناول جارمان المخاوف بشأن السياسة، التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2024، مشيرًا إلى أن تسعة من كل عشرة موظفين تحدث معهم يدعمون هذا التحول، وقال جارمان: "إذا كان هناك أشخاص لا يعملون بشكل جيد في هذه البيئة ولا يريدون ذلك، فلا بأس - فهناك شركات أخرى حولهم"، مضيفًا أن بيانه لم يكن يهدف إلى أن يكون قاسيًا بل لتعزيز بيئة عمل تعاونية، وأكد أن ميزة أمازون المبتكرة تزدهر بالتفاعلات الشخصية، وهي الديناميكية التي لا يستطيع العمل عن بُعد تكرارها، وفقًا له.

ولكن هذا التغيير في السياسة أثار استياء بين جزء من قوة العمل في أمازون، حيث يزعم العديد منهم أن التنقل مضيعة للوقت، وأن الدراسات لا تثبت فوائد العمل في المكتب، ولشهور، كانت أمازون تطبق سياسة العمل في المكتب لمدة ثلاثة أيام، لكن الرئيس التنفيذي آندي جاسي أعلن مؤخرًا عن الانتقال إلى خمسة أيام، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز التعاون والابتكار.

وقيل لبعض الموظفين الذين قاوموا شرط الثلاثة أيام أنهم "استقالوا طواعية" وتم إغلاق أنظمة الشركة بعد ذلك، ويتناقض موقف أمازون الثابت بشأن العودة إلى العمل المكتبي مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل جوجل وميتا ومايكروسوفت، الذين حافظوا على سياسات هجينة أكثر مرونة لمدة يومين أو ثلاثة أيام.

ومع ذلك، يظل جارمان متفائلاً بشأن التغييرات القادمة. "أنا متحمس جدًا لهذا الأمر"، قال، معترفًا بأن ليس كل الموظفين يشاركونه حماسه، وأشار إلى أنه في ظل نظام الأيام الثلاثة الحالي، كانت الإنتاجية محدودة، حيث كان الموظفون غالبًا ما يأتون إلى المكتب في أيام مختلفة، مما يعيق التعاون.

وعلاوة على ذلك، أكد جارمان على أهمية مبادئ القيادة في أمازون، مشيرًا إلى أن تبني هذه القيم بالكامل في بيئة العمل عن بُعد أمر صعب، وسلط الضوء على مبدأ "الاختلاف والالتزام"، حيث يتم تشجيع الموظفين على التعبير عن مخاوفهم ولكن بعد ذلك يتماشى مع أهداف الشركة، وأشار إلى أن هذه الثقافة لا تترجم بشكل جيد إلى منصات الاتصال الافتراضية مثل Amazon's Chime، قائلاً، "لا أعرف ما إذا كنتم قد حاولتم الاختلاف عبر مكالمة Chime - إنه أمر صعب للغاية".