شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سوق الصين يرحب بآيفون 16: ارتفاع ملحوظ فى مبيعات الطرازات الأغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مبيعات أحدث هواتف آيفون من آبل في الصين بنسبة 20 % في الأسابيع الثلاثة الأولى مقارنة بطراز 2023، وهي علامة إيجابية لجهاز كافح هذا العام لكسب الزخم في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

ظهر آيفون 16 لأول مرة في سبتمبر وتفوق على سابقه حتى الآن، وفقًا لبيانات Counterpoint Research المقدمة إلى بلومبرج نيوز، ويواصل المستهلكون التحول إلى الطرز الأكثر تكلفة، وزادت مبيعات طرازي Pro وPro Max الأعلى سعرًا بنسبة 44 % مقارنة بنظيراتها في العام الماضي.

وفي حين أن هذه مجرد لقطة لثلاثة أسابيع فقط، تشير البيانات إلى أن إطلاق آبل في عام 2024 كان أفضل من العام الماضي، وقال محلل Counterpoint إيفان لام إن مشكلات الإنتاج أعاقت عائلة iPhone 15 في وقت مبكر، مما قد يكون قد قيد المبيعات الأولية، كما واجه جهاز Apple الرئيسي تحديًا صعبًا من سلسلة Mate 60 من Huawei Technologies، والتي فازت بالمستهلكين المحليين بمعالج صُنع في الصين. وفقًا للام، لا يزال هذا الجهاز يباع جيدًا.

وقال لام: "نظرًا للزيادة السلسة في الإنتاج، واستراتيجية التسعير المتسقة، والموجة الأولية من الترقيات من قبل مستخدمي iPhone الحاليين، شهدت سلسلة iPhone 16 نموًا كبيرًا في السوق المحلية الصينية". "لقد تحسن مزيج المنتجات أيضًا بشكل ملحوظ".

وارتفعت أسهم Apple إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع، مدفوعة بالتفاؤل بشأن طرح أجهزة iPhone التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وحذر المحللون من أن iPhone 16 قد يكون أداءه سيئًا في الصين، نظرًا لغياب شريك محلي لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي، ومنعت بكين نماذج الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها في الخارج، مما يعني أن Apple قد تضطر إلى تأمين شريك محلي مثل Baidu Inc.

وعلى الرغم من البداية الجيدة، يواجه iPhone 16 عددًا من المنافسين المحليين الكبار هذا العام، وتظل الصين أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم - وبحسب تقدير الرئيس التنفيذي لشركة Apple Tim Cook، فهي الأكثر تنافسية في العالم.

وبالنسبة لشركة Apple، يظل iPhone هو أهم منتج لها، حيث يساهم بشكل مباشر بنحو نصف جميع المبيعات ويجذب المستهلكين لشراء ملحقات مثل Apple Watch أو خدمات الاشتراك مثل Apple Music، لكن سوق الهواتف الذكية كان راكدًا لسنوات، ويبقى أن نرى مدى نجاح الجيل الأحدث على مدار فترة طرحه للبيع بالكامل.

يظهر iPhone 16 لأول مرة بعد عام 2023 الصعب، عندما كافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم للهروب من حالة الركود بعد كوفيد.

تفاقم هذا الركود في عام 2024 إلى جانب أزمة العقارات. وقال لام إن بعض المستهلكين الصينيين ربما يحجمون الآن عن إجراء عمليات شراء كبيرة حتى تبدأ الخصومات التي تقدمها شركات التجزئة مثل مجموعة علي بابا القابضة وجيه دي دوت كوم بمناسبة يوم العزاب في نوفمبر.



