شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الفضاء الأمريكية تمنح سبيس إكس 730 مليون دولار لإطلاق 9 أقمار صناعية والان مع تفاصيل الخبر

أضافت سبيس إكس للتو دفعة أخرى من الإطلاقات إلى قائمة عملياتها المزدحمة بالفعل.

أعلنت قوة الفضاء الأمريكية أنها منحت شركة سبيس إكس 733.6 مليون دولار، في شكل "أمرين لمهام خدمة الإطلاق للمرحلة الثالثة من إطلاق الفضاء للأمن القومي.

وتغطي المهمتان معًا سبع عمليات إطلاق لوكالة تطوير الفضاء (SDA) ومجموعة "مهام" واحدة لمكتب الاستطلاع الوطني (NRO)، وفقًا لمسئولي قوة الفضاء.

وقالت العميد كريستين بانزينهاجن، المديرة التنفيذية لبرنامج الوصول المؤكد إلى الفضاء، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "في عصر المنافسة بين القوى العظمى، من الضروري عدم ترك القدرة على الأرض".

وأضاف بانزينهاجن: "إن بناء المسار الأول للمرحلة الثالثة يسمح لنا بتنفيذ خدمات الإطلاق بشكل أسرع للحمولات الأكثر تحملاً للمخاطر، مما يضع المزيد من القدرات في المدار بشكل أسرع من أجل دعم الأمن القومي".

وستساعد مهمة SDA المعلن عنها حديثًا في بناء الشريحة الثانية من طبقة النقل، وهي مجموعة ستتكون في النهاية من 300 إلى 500 أو أكثر من الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض .

وكتب مسئولو SDA في وصف الكوكبة المخطط لها : "ستوفر طبقة النقل بيانات عسكرية مضمونة ومرنة ومنخفضة الكمون واتصالاً في جميع أنحاء العالم بمجموعة كاملة من منصات الحرب".

وقد أطلقت SpaceX بالفعل العديد من المهام للمساعدة في تجميع طبقة النقل وطبقة التتبع SDA الخاصة بها ، والتي تم تصميمها لاكتشاف ومراقبة التهديدات الصاروخية المحتملة.

ولم يقدم بيان قوة الفضاء تفاصيل حول عمليات الإطلاق السبعة المخطط لها.

ولكن الأمر لا يخلو من بعض التناقضات ، فهو ينص على أن "مجموعة المهام" التي سينفذها مكتب الاستطلاع الوطني، الذي يدير أسطول الولايات المتحدة من أقمار التجسس، سوف تنطلق من قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا في الربع الرابع من السنة المالية 2025 والربع الرابع من السنة المالية 2026.