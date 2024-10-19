شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سرقة بيانات 2.9 مليار سجل من مواطنين برازيليين والشرطة تقبض على المخترق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشرطة الفيدرالية البرازيلية عن اعتقال المخترق المرتبط باختراق أدى إلى تسريب 2.9 مليار سجل تضمنت معلومات شخصية حساسة، بما في ذلك بعض أرقام الضمان الاجتماعي.

تم طرح البيانات من هذا الاختراق، الذي تم الكشف عنه في أغسطس، للبيع على الويب المظلم في أبريل من قبل كيان يعرّف عن نفسه باسم USDoD.

كما أشار موقع BleepingComputer، ووفقًا للترجمة الآلية للبيان الصحفي الصادر عن الوزارة ، فقد ارتبط المخترق بـ "منشورين يبيعان" بيانات الشرطة الفيدرالية.

كما تفاخر المخترق بالكشف عن البيانات الشخصية لـ 80 ألف عضو في برنامج InfraGard التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقًا للوزارة.

وقد ابتكر باحثو الأمن في شركة أطلس أداة للبحث في السجلات المسربة ، وأخبروا مجلة PCMag أن التسريب يحتوي على حوالي 272 مليون رقم ضمان اجتماعي فريد، إلى جانب ما يصل إلى 600 مليون رقم هاتف.

وقد تقدمت شركة ناشيونال بابليك داتا وشركتها الأم جيريكو بيكتشرز بطلب إفلاس بموجب الفصل الحادي عشر من القانون الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر، حيث واجهت طوفانًا من الدعاوى القضائية والعقوبات المحتملة بسبب الحادث.

وبحسب الترجمة فإن "المتهم الذي يخضع للتحقيق يجب أن يحاسب على جريمة اختراق جهاز كمبيوتر، والتي تشمل الحصول على معلومات، مع زيادة العقوبة على استغلال البيانات التي تم الحصول عليها تجاريا"، وأطلق على عملية القبض على الهاكر اسم "عملية خرق البيانات".

وقالت الشرطة الفيدرالية إنها ستواصل التحقيق فيما إذا كان المخترق قد ارتكب أي خروقات أخرى.



