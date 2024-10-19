شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريح العمال فى عام 2024.. موظفو واتساب وإنستجرام يواجهون التخفيض والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة ميتا إنها قامت بتسريح بعض الموظفين، بما في ذلك الموظفين في واتساب وإنستجرام، لإعادة تنظيم مواردها مع "أهدافها الإستراتيجية".

أكد متحدث باسم ميتا في بيان أن بعض الفرق كانت تجري تغييرات لتتماشى مع أهدافها طويلة المدى واستراتيجية الموقع، ولم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول عدد الموظفين المتأثرين.

وقالت ميتا في بيان: "يتضمن ذلك نقل بعض الفرق إلى مواقع مختلفة، ونقل بعض الموظفين إلى أدوار مختلفة". "في مثل هذه المواقف، عندما يتم إلغاء أحد الأدوار، فإننا نعمل بجد لإيجاد فرص أخرى للموظفين المتأثرين."

ووفقًا لموقع ذا فيرج التقني، التي أبلغت لأول مرة عن عمليات التسريح، إن التخفيضات تم إجراؤها عبر الفرق التي تشمل خدمة المراسلة واتساب وإنستجرام ووحدة تكنولوجيا الواقع الافتراضي Reality Labs التابعة لشركة ميتا.

ومن بين المتأثرين جين مانشون وونج، وهي مهندسة برمجيات معروفة باكتشاف ميزات لم يتم إصدارها في تطبيقات الوسائط الاجتماعية الشهيرة قبل انضمامها إلى ميتا في عام 2023.

قامت شركة ميتا بعدة جولات من تسريح العمال لتعديل طاقم عملها بعد أن قامت بتعيينهم بقوة خلال الوباء، وفي وقت سابق من هذا العام، ألغت العديد من الوظائف في Reality Labs بعد الاستغناء عن 11000 موظف في عام 2022.

وفي العام الماضي، تم إلغاء 10000 وظيفة أخرى حيث اعتبر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج عام 2023 "عام الكفاءة".

كتبت وونج في منشور عام على ثريدز: "ما زلت أحاول معالجة هذا الأمر ولكنني أبلغت أن دوري في ميتا قد تأثر".