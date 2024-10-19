شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 17 Air .. تسريبات التصميم والكاميرا والشريحة وجميع المواصفات الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد التوقعات بشأن الإصدار الرائد القادم من أبل iPhone 17 Air، قدمت سلسلة من التسريبات نظرة ثاقبة لتصميم الجهاز والشاشة والكاميرا والشريحة والمزيد، حيث يتوقع المحلل جيف بو أن يتم الكشف عن iPhone 17 Air في حدث iPhone العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتمتع هذا الجهاز بتصميم جديد وشاشة مقاس 6.6 بوصة، مدعومة بشريحة A19، والتي سيتم تصنيعها باستخدام نفس عملية تصنيع شرائح A18. مع هذه التحديثات الجديدة، يُشاع أن Apple ستحل محل طرازات Plus، بدءًا من سلسلة iPhone 17، ومن المتوقع أن يحمل طراز Air لغة التصميم الأكثر نحافة في عالم Apple.



iPhone 17 Air

iPhone 17 Air: كل ما نعرفه

التصميم: يُشاع أن iPhone 17 Air يتميز بتصميم أنيق، ويستمر في اتجاه الجماليات الأنيقة التي حددتها الإصدارات السابقة. تشير المصادر إلى أن شركة Apple قد تقدم إطارًا جديدًا من التيتانيوم، مما يجعل الجهاز أخف وزناً وأكثر متانة، وقد يكون التغيير الأكثر أهمية هو ملف تعريف أرق، يتحقق من خلال تقليل سمك المكونات الداخلية. تشير التقارير أيضًا إلى إمكانية وجود خيارات ألوان جديدة، مع التركيز على درجات الألوان الأرضية.

الشاشة: أثارت التسريبات الأخيرة المتعلقة بشاشة iPhone 17 Air حماسًا بين عشاق التكنولوجيا. تشير التقارير إلى أن الجهاز سيحتوي على شاشة Super Retina XDR OLED أكبر مقاس 6.6 بوصة، واعدة بألوان نابضة بالحياة وأسود أعمق.

بالإضافة إلى ذلك، هناك شائعات مفادها أنه مع هذه السلسلة، ستقوم Apple أخيرًا بترقية معدل التحديث إلى 120 هرتز. أحد أهم النقاط البارزة هو التقديم المحتمل لتقنية Face ID تحت الشاشة، والتي يمكن أن توفر تصميمًا أماميًا أكثر انسيابية من خلال التخلص من الشق المرئي.

الكاميرا: من المقرر أن يتلقى نظام الكاميرا في iPhone 17 Air ترقيات كبيرة. تشير التقارير إلى مستشعر رئيسي جديد بدقة 48 ميجابكسل يعد بأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة ونطاق ديناميكي محسن. كما يشاع وجود عدسة منظار جديدة، مما يسمح بإمكانيات تكبير بصري يمكن أن تنافس الكاميرات المخصصة. سيكون هذا إضافة مرحب بها لعشاق التصوير الفوتوغرافي الذين يتطلعون إلى التقاط لقطات مفصلة من مسافة بعيدة، وبالنسبة لصور السيلفي، من المتوقع أن يتميز الهاتف القادم بكاميرا بدقة 24 ميجابكسل.

الشرائح: تشير التسريبات الأخيرة بشأن iPhone 17 Air إلى أنه سيتم تشغيله بواسطة شريحة A19 الجديدة. من المتوقع أن تقدم شريحة A19، المصنعة باستخدام نفس عملية 3 نانومتر المتقدمة مثل شرائح A18، تحسينات كبيرة في الأداء وكفاءة طاقة محسنة.

ويتوقع المحللون أن تعمل هذه الشريحة على تعزيز قدرات تعدد المهام وأداء الرسومات، مما يجعلها مثالية للألعاب والتطبيقات المتطلبة. بالإضافة إلى ذلك، قد تعمل التطورات في قدرات التعلم الآلي على الارتقاء بتجارب المستخدم، وخاصة في مجالات مثل التصوير الفوتوغرافي والواقع المعزز.