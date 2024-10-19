شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ستارلينك تنمو فى الفضاء.. SpaceX تطلق 20 قمرا صناعيا للإنترنت من فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت SpaceX دفعة أخرى من أقمارها الصناعية الخاصة بالإنترنت "ستارلينك" إلى المدار، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل 20 قمرا صناعيا للانترنت، بما في ذلك 13 قمر صناعى ذات قدرة مباشرة على الاتصال بالخلية، من محطة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، عادت المرحلة الأولى من فالكون 9 إلى الأرض بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإقلاع كما هو مخطط له، وهبطت على سفينة SpaceX بدون طيار في المحيط الأطلسي.

كان هذا الإطلاق والهبوط السابع عشر لهذا الصاروخ المعزز، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، وفي الوقت نفسه، استمرت المرحلة العلوية من فالكون 9 في نقل أقمار ستارلينك الصناعية إلى مدار أرضي منخفض، وستنشرها هناك بعد حوالي 64 دقيقة من الإقلاع، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

وستنضم الدفعة الجديدة إلى كوكبة ستارلينك الضخمة والمتنامية باستمرار، والتي تتكون حاليًا من أكثر من 6400 قمر صناعى نشط، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل.

هناك حوالي 230 من هذه الأقمار الصناعية هي مركبات مباشرة إلى الخلية، حيث أطلقت SpaceX 96 مهمة فالكون 9 حتى الآن في عام 2024، ثلثيها مخصص لبناء شبكة ستارلينك، كما أطلقت الشركة مهمتين فالكون هيفي وثلاث رحلات تجريبية لصاروخها العملاق ستارشيب هذا العام.