شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يجرون اختبارات على سرعة 6G.. تسمح بتنزيل 20 فيلمًا فى الثانية والان مع تفاصيل الخبر

تمكن الباحثون الذين يجرون تجارب على الجيل القادم من معيار الاتصال الخلوي السريع 6G من الوصول إلى سرعات مذهلة تبلغ 938 جيجابت في الثانية، بينما تم تصنيف معيار شبكة 5G الحالي لسرعات تنزيل نظرية تبلغ 20 جيجابت في الثانية.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، استخدم فريق البحث في كلية لندن الجامعية مجموعة أوسع من المعتاد من الترددات لتحقيق هذا الإنتاج المذهل في نطاق التردد 5-150 جيجاهرتز، فإن سرعات 938 جيجابت في الثانية تعني أنه يمكن للمرء تنزيل مجموعة من 20 فيلمًا عالي الدقة في الثانية.

يأتي هذا لإظهار الإمكانات الهائلة التي ستتمتع بها شبكات الجيل السادس في المستقبل للنمو والتطور، حتى عندما نأخذ في الاعتبار أن بيانات المختبر عادة ما تحمل القليل من التشابه مع بناء الشبكة الفعلي من جانب شركات الاتصالات التي تواجه قيودًا مختلفة على الطيف والنشر.

لا يزال معيار الجيل السادس قيد الصياغة، ومع ذلك، لا يُتوقع نشر الشبكات التجارية الأولى قبل عام 2030 عندما تتم الموافقة على مجموعة التكنولوجيا النهائية.

ستكون شركات الاتصالات ومصنعو معدات الهاتف المحمول على حد سواء مستعدين بمجرد حصولهم على الضوء الأخضر من هيئة توحيد معايير 3GPP.

وفي الوقت نفسه، كلما زاد عدد الإنجازات البحثية مثل تلك التي حققها فريق Zhixin Liu في جامعة كوليدج لندن، زادت احتمالية أن تكون النتيجة النهائية لتوحيد معايير الجيل السادس أفضل بكثير ما هو متوقع حاليًا بالمقارنة مع سرعات الجيل الخامس وميزات الشبكة.