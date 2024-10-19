شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارة Vision Pro تساعد الجراحين أثناء الإجراءات الحية والان مع تفاصيل الخبر

وجد فريق من المتخصصين الطبيين، أن نظارة أبل "Vision Pro" مفيد للغاية للجراحات الحية في غرفة العمليات، حيث يختبر فريق سان دييجو العديد من التطبيقات الطبية لـ Vision Pro، بما في ذلك الجراحة.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5Mac"، فإنه في جامعة كاليفورنيا، ورد أن سانتياجو هورجان وجراحين آخرين أجروا أكثر من 20 عملية جراحية طفيفة التوغل أثناء ارتداء Vision Pro.

يلاحظ هورجان أن إحدى الفوائد الرئيسية هي انخفاض خطر الإصابة للجراحين أنفسهم، وذلك لأن هذه الإجراءات ذات الوصول المحدود تتضمن عادةً النظر ذهابًا وإيابًا بين المريض على الطاولة وشاشة تقع في مكان قريب.

لا يتم استخدام Vision Pro فقط أثناء الجراحات النشطة، فيتم اختباره من جانب فريق جامعة كاليفورنيا في سان دييغو لإنشاء تصوير شعاعي ثلاثي الأبعاد.

ومن المتوقع أن يصدر الفريق أوراقًا في السنوات القادمة توثق فوائد سماعات الرأس في البيئات الطبية.

وكشف كريستوفر لونجهورست، كبير مسؤولي العيادات والابتكار في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو هيلث: "نعتقد أنه سيكون معيارًا للرعاية في السنوات القادمة، في غرف العمليات في جميع أنحاء العالم".