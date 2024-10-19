شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يتيح لك إضافة أغنية بضغطة واحدة إلى مكتبة Spotify الخاصة بك والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إنستجرام وSpotify عن تحديث للتطبيقين سيجلب تكاملًا جديدًا لتسهيل حياة مستخدميهما، حيث سيتمكن مستخدمو انستجرام الآن من إضافة الأغاني التي يحبونها إلى مكتبة Spotify الخاصة بهم ببضع ضغطات فقط.

ووفقا لما ذكره موقع 9to5Mac، يوفر انستجرام الآن التكامل لإضافة الأغاني إلى Spotify، وجاء عن المنصة، "نعلم أن الموسيقى موجودة حولك وأحيانًا يعني ذلك أنها موجودة مباشرة على موجز الوسائط الاجتماعية الخاص بك، لهذا السبب، كشف Spotify عن تكامل جديد مع انستجرام يجعل من الأسهل التقاط الأغاني وإضافتها على الفور إلى Spotify من إنستجرام بضغطة واحدة بسيطة فقط".

عندما يرى المستخدمون منشورًا أو قصة على انستجرام تحتوي على أغنية، يمكنهم الآن الضغط عليها ليس فقط للحصول على مزيد من المعلومات، ولكن أيضًا لإضافتها إلى Spotify دون مغادرة التطبيق.

يظهر الزر الجديد بجوار المشغل للاستماع إلى معاينة للأغنية على انستجرام، ومن أجل تشغيل الميزة الجديدة، يجب على المستخدمين ربط حساب Spotify الخاص بهم بـ انستجرام.

ستظهر الأغاني المضافة إلى Spotify في قائمة التشغيل "الأغاني المفضلة" وأيضًا في علامة التبويب "مكتبتك"، وستكون التجربة الجديدة متاحة لمستخدمي iOS وAndroid.

من الجدير بالذكر أن TikTok لديه بالفعل ميزة مماثلة، وهي لا تعمل فقط مع Spotify ولكن أيضًا مع Apple Music وAmazon Music.