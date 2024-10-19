شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سياسة X الجديدة تنص على إمكانية مشاركة بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أجرت شركة X تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها مع مؤشرات على أنها ستقدم بيانات المستخدمين إلى "متعاونين" من جهات خارجية من أجل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، ستدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ في 15 نوفمبر من هذا العام، ويبدو أنها ستسمح للشركات الخارجية بدفع ثمن بيانات الترخيص من X لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

تشير السياسة المحدثة إلى أنه إذا قررت مشاركة بياناتك، فقد يتم الكشف عنها لأطراف ثالثة، تنص السياسة على أنه يمكن تقديم هذه البيانات لأطراف ثالثة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، سواء كانت توليدية أو غير ذلك.

ليس من الواضح في هذه المرحلة كيف يمكن للمستخدمين اختيار عدم المشاركة في هذا، ولا يبدو أن هناك عنصر تحكم لاختيار عدم مشاركة البيانات للذكاء الاصطناعي في قائمة الإعدادات لتطبيق X.

قد يكون موجودًا في خيار "مشاركة البيانات والتخصيص" في قسم "الخصوصية والأمان"، ولكن لا توجد مؤشرات حول استخدام الذكاء الاصطناعي للبيانات حتى الآن.

وسيصبح ترخيص البيانات لشركات أخرى مصدر دخل جديد مهم لشركة X، والتي يُقال إنها تعاني حاليًا من تراجع الاهتمام من بعض المعلنين الرئيسيين.