شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Wallet تمكنك الآن من إضافة جواز سفرك للتطبيق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر Google Wallet، إمكانية إنشاء بطاقات هوية رقمية باستخدام جوازات السفر، لتكون ستكون هذه البطاقات الهوية الرقمية قابلة للاستخدام في بعض نقاط تفتيش إدارة أمن النقل داخل الولايات المتحدة.

وأكدت جوجل، أن لإتاحة هذه الخدمة وإضافة جواز سفرك إلى المحفظة، ستحتاج إلى فتح قائمة "إضافة إلى المحفظة" والانتقال إلى خيار "جواز السفر الأمريكي (الإصدار التجريبي)" الذي ينضم إلى خيار "رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الصادرة عن الولاية" الحالي.

وتتضمن العملية ثلاث خطوات، تبدأ بالتقاط صورة لصفحة معلومات جواز سفرك التي تحتوي على صورتك (أو يمكنك اختيار إدخال المعلومات يدويًا)، ثم قم بمسح الشريحة الأمنية الموجودة داخل الغلاف الخلفي لجواز سفرك.

وستحتاج جوجل إلى مراجعة الفيديو للتأكد من هويتك الشخصية، وستقارنه أيضًا بصورة جواز سفرك للتأكد من أنك مالك جواز السفر هذا.

في الوقت الحالي، لا يتم طرح هذا الخيار على نطاق واسع ويتم اختباره حاليًا في الإصدار التجريبي، فقد يظهر الخيار للمستخدمين المسجلين في الإصدار التجريبي لخدمات Google Play للاستفادة من الميزة، كما ستحتاج أيضًا إلى تشغيل Android 9 أو التحديث الأحدث على هاتفك.

يمكنك استخدام هذه الميزة في الولايات المتحدة فقط في الوقت الحالي، للرحلات الداخلية في مطارات مختارة، حيث يمكن لهاتفك استخدام NFC لإرسال المعلومات إلى القارئ، وسيُطلب منك "مراجعة المعلومات المشتركة"، مع خيار الاستمرار أو الإلغاء، تمامًا كما هو الحال مع بطاقة الهوية الخاصة بالولاية، ستتمكن من إزالة جواز سفر الهوية الخاص بك عبر الإنترنت عن بُعد إذا فقدت هاتفك أو سُرق.

وتتيح لك هذه الميزة، تخزين مستندات الهوية في المحفظة الرقمية على هاتفك.\