شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhone 18 في الطريق.. اعرف أهم 10 معلومات عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسريبات جديدة حول هاتف iPhone 18، المتوقع إطلاقه في 2026، على الرغم من أن الحديث عن هاتف أيفون 17 و18، قد يؤثر على حجم مبيعات أيفون 16 الذي أطلقته أبل منذ أسابيع قليلة، خاصة أن بعض الخبراء ينصحون المستخدمين بالانتظار لشراء أيفون 17، في ظل انحصار المزايا التي يأتي بها أيفون 16 مقارنة بالطرازات السابقة.

وفيما يلي أهم التسريبات التي أثيرت حول iPhone 18:

1.من المتوقع أن يصبح أول هاتف ذكي في العالم يتميز بشريحة 2 نانومتر رائدة.

2.ياتي هذا الهاتف مزود بالشريحة التي سيتم تصنيعها بالشراكة مع شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية.

3. يمنحه شريحة A20 سرعة أكبر وكفاءة أفضل في استخدام الطاقة.

4. يأتي مزودًا بترقية كبيرة في تقنية التغليف، حيث سيتحول من تغليف InFo (المروحة المتكاملة) التقليدي لشركة آبل إلى تغليف WMCM (وحدة رقاقة متعددة المستويات على مستوى الرقاقة) الأكثر تقدمًا.

5. يأتي بترقيات كبيرة في وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية.

6. يتميز بمسرعات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، داخل حزمة واحدة.

7. يتميز بتحسين الأداء وسرعة الاتصال بين هذه العناصر.

8.يأتي مزودًا مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يمثل زيادة كبيرة عن طرازات آيفون 16 الحالية.

9. من المتوقع أن تعمل ترقية الذاكرة هذه على تحسين قدرات تعدد المهام للجهاز وتجربة المستخدم بشكل عام.

10.ستشهد جميع طرز iPhone 18 زيادة في الذاكرة.