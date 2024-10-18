شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وظيفة خالية براتب 60 دولارًا بالساعة.. والمفاجأة مديرك "إيلون ماسك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك، XAI، عن أشخاص لشغل وظيفة مدرسين للذكاء الاصطناعي، بأجر يصل إلى مايقارب 60 دولارا في الساعة.

مواصفات الوظيفة

وتبدو الوظيفة فنية، ويتولى أصحابها مهمة التأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي في xAI، تعمل بشكل صحيح من خلال توفير البيانات والملاحظات، و يأتي دورهم في مساعدة الذكاء الاصطناعي على أن يصبح أكثر ذكاءً من خلال إعطائه المعلومات الصحيحة بالطريقة الصحيحة.

تتمثل مهمة XAI في بناء الذكاء الاصطناعي القادر على فهم العالم، وستكون وظيفتك كمدرس هي إعطاء هذا الذكاء الاصطناعي بيانات واضحة ومُصنفة يمكنه التعلم منها، حيث تساعد هذه البيانات في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على فهم اللغة بشكل أفضل، مثل برامج الدردشة ومساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذين يستخدمهم الناس اليوم.

وسيعمل مدرس الذكاء الاصطناعي بشكل وثيق مع الفريق الفني لجمع وتنظيم البيانات التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي، وسيكون الشخص مسؤولاً عن التأكد من أنها ذات جودة عالية.

ستكون إحدى المهام الأساسية هي استخدام برنامج xAI لتصنيف المعلومات أو تصنيفها - في الأساس، أنت تخبر الذكاء الاصطناعي بما تعنيه قطع معينة من البيانات. سيساعد المعلم أيضًا في إنشاء مهام جديدة للذكاء الاصطناعي للتعلم منها، بينما يكتب أيضًا مهام تساعد الذكاء الاصطناعي على التحسن في مجالات مثل فهم اللغة أو إنتاج النص.

شروط الوظيفة

وتعد من أهم الشروط التي وضعها "ماسك" للقبول في هذه الوظيفة، إجادة القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية، سواء بشكل غير رسمي أو احترافي، مع عدم الاشتراط بالخبرة في التكنولوجيا، ولكن إذا كنت قد عملت في الكتابة أو الصحافة، أو حتى لديك مهارات بحثية قوية، فهذه ميزة كبيرة.

ستحتاج أيضًا إلى أن تكون جيدًا في البحث في المعلومات من مصادر مختلفة، حيث سيتضمن الكثير من عملك البحث عن المحتوى ووضع العلامات عليه.

تعرف على الراتب وعدد ساعات العمل

أعلن "ماسك" أن تلك الوظيفة ستكون عن بُعد، لذا يمكنك العمل من المنزل بعد فترة تدريب لمدة أسبوعين، من المتوقع أن تعمل لساعات عمل منتظمة، من الساعة 9 صباحًا حتى 5:30 مساءً، ولكن بمجرد تدريبك، يمكنك اتباع جدول منطقتك الزمنية، ويتراوح راتبك من 35 إلى 65 دولارًا في الساعة.