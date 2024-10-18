شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل توجد كائنات فضائية في المريخ؟..ناسا تُجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علماء من وكالة" ناسا"، عن أن الحياة قد تكون مختبئة تحت الماء المتجمد على المريخ، بعدما كشفت الدراسات عن أن الأشعة فوق البنفسجية الشديدة قد تكون سببا كبيرا في استحالة الحياة على الكوكب الأحمر.

وأشار العلماء، إلى أن الأرض محمية من الإشعاعات الضارة بفضل المجال المغناطيسي، الذي لا يتمتع به المريخ، مع وجود احتمالات بإن البقاء تحت الجليد السميك قد يحمي الحياة الميكروبية من هذا الخطر.

لم يكشف الخبراء عن أي دليل على وجود كائنات فضائية سطح المريخ وتحديد أسفل الطبقات الجليدية، فقد كشفت الدراسات أن كمية ضوء الشمس التي يمكن أن تشرق من خلال الجليد المترب قد تكون كافية لحدوث عملية التمثيل الضوئي في برك ضحلة من مياه الذوبان تحت سطح ذلك الجليد دون أن تمر مستويات عالية من الإشعاع.

وقال أديتيا كولر من وكالة ناسا، الذي قاد الدراسة، إنه إذا كنا نحاول العثور على حياة في أي مكان في الكون اليوم، فإن التعرضات الجليدية على المريخ ربما تكون واحدة من أكثر الأماكن التي يمكن الوصول إليها والتي يجب أن نبحث فيها.