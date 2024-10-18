تكنولوجيا: أبل تدرس طرح خاصية جديدة تمكنك من فتح السيارات المستأجرة باستخدام هاتفك الأيفون

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القاهرة - سامية سيد - تدرس أبل، طرح خاصية جديدة تمكنك من فتح قفل السيارة المستأجرة باستخدام مفتاح السيارة الرقمي من خلال هاتفك الأيفون، ولا يزال تطبيق الأقفال والمفاتيح الرقمية في بداياته، ولكن عدد متزايد من سلاسل الفنادق وعلامات السيارات التجارية تقدم دعمًا لفتح القفل بدون استخدام اليدين عبر هاتفك أو ساعتك الذكية أو أي جهاز آخر يمكن ارتداؤه.

وتخطط أبل، للتعاون مع شركات التأجير العملاقة، لإضافة هذه الإمكانية من خلال اتاحة المصادقة وتأكيد هويتك ثم إصدار مفتاح سيارة رقمي لك لسيارة التأجير المفضلة .

تاتي هذه الخاصية، في ظل انتشار مفهوم القفل الرقمي، فقد يكون تبني هذه التكنولوجيا الجديدة أسرع من المتوقع، خاصة أن مفتاح السيارة الرقمي من ابل الآن، يتوفر لعددًا محدودًا للغاية من العلامات التجارية من السيارات.

وتحتاج السيارات إلى اتصال NFC أو UWB، خاصة أن بعض المركبات لم تدعم رسميًا فتح قفل السيارة الرقمي من ابل.

مع ذلك، فإن مسعى مفتاح السيارة الرقمي من ابل يجلب العديد من وسائل الراحة الأخرى بخلاف الفتح البسيط بدون استخدام اليدين لأنه يصادق عليك أيضًا لبدء تشغيل سيارتك عندما تكون بالداخل، أو لقفلها تلقائيًا عند الابتعاد، بجانب القدرة على قفل السيارة أو فتحها أو تشغيلها عن بعد، لذا من المؤكد أن الإقبال سيزداد مع طرح المزيد والمزيد من المركبات المناسبة في السوق، بما في ذلك أساطيل التأجير.