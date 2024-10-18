شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر اليوم يتراجع 2% عن إضاءته لكنه يظل بدرا في السماء والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 16 يومًا وهو في مرحلة البدر من دورته القمرية، حيث سطع في سماء الليلة الماضية مكتملاً، في هيئة القمر العملاق المسمى بقمر الصياد، ولكنه اليوم تراجع بنسبة ضئيلة، فهو مضاء بنسبة 98٪، ومع ذلك سيظل في هيئته المكتملة عند النظر له.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد شريحة من الضوء الفضي، وهذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر.

تحدث المراحل الأربع الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، مع اكتمال القمر في أكثر مراحله إبهارًا.

بينما يمر القمر بأربع مراحل أساسية كل شهر، فإنه يتغير دائمًا، وأثناء مراقبة القمر خلال الشهر، شاهده وهو ينمو من قمر جديد إلى قمر ربع أول، ويحدث اكتمال القمر عندما تضيء الشمس بالكامل وجه القمر الذي تراه الأرض.