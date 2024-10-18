شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلتك برة الكوكب.. انطلاق أول رحلة بالون فى الفضاء.. وهذه تكلفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سبيس بيرسبيكتيف، عن التجهيز لأول رحلة مأهولة بطائرة فضائية، سيقودها ريتشارد برانسون، فمن المقرر أن تنطلق كبسولة مضغوطة تعمل بالهيدروجين بنقل ثمانية ركاب إلى ارتفاع 20 ميلاً فوق الأرض.

تفاصيل أول رحلة بالون فضائي.. هذه التكلفة

وقد نجحت شركة سبيس بيرسبيكتيف، التي تقف وراء المحاولة، في إتمام رحلة صغيرة في سبتمبرالماضي، وتتعهد الشركة الآن بتحليق كبسولة "على مستويات أعلى من الغلاف الجوي لم يسبق تحقيقها من قبل في رحلة بالون تجارية، تقدر تكلفتها نحو 125 ألف دولار.

وسيقود "ريتشارد"، الذى حطم رقمين قياسيين عالميين في مجال البالونات بعبور المحيطين الأطلسي والهادئ في عامي 1987 و1991، تلك الرحلة، التي ستكون أول رحلة بالون إلى الفضاء في العالم.

و ريتشارد برانسون، هو مستثمر في شركة البالون التي جمعت 100 مليون دولار (77 مليون جنيه إسترليني) في التمويل، فقد تم تصميم كبسولة الهيدروجين الخاصة بها لترتفع بهدوء إلى الفضاء، قبل أن تهبط في المحيط.

مدة الرحلة تستغرق 6 ساعات لأعلى ارتفاع لرحلة بالون في العالم

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة حوالي 6 ساعات، إلى أعلى ارتفاع لأي رحلة بالون تجارية في العالم، ولا تستخدم أي صواريخ، ولا يوجد انعدام للوزن، بل تعد شركة Space Perspective بعدم الحاجة إلى قوة جاذبية ثقيلة أو تدريب.

وتسعى الشركة لجذب روادها لهذه الرحلة من خلال الترويج، للمنظر الخلاب للأرض، من خلال أكبر النوافذ التي زينت كبسولة مضغوطة على الإطلاق".