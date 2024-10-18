شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بأكثر من 400 مهمة قمرية.. أوروبا تطلق برنامج "مونلايت" لدعم استكشاف القمر والان مع تفاصيل الخبر

تعمل وكالة الفضاء الأوروبية على بناء البنية التحتية لدعم استكشاف القمر، وأطلقت رسميًا برنامج خدمات الاتصالات والملاحة القمرية (LCNS) في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، بهدف تقديم الخدمات لأكثر من 400 مهمة قمرية تخطط لها وكالات الفضاء والشركات الخاصة على مدى العقدين المقبلين.

وسيكون برنامج Moonlight عبارة عن مجموعة من خمسة أقمار صناعية قمرية ، والتي ستتيح معًا الهبوط الدقيق والمستقل والتنقل على السطح، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، مع تسهيل الاتصالات عالية السرعة ونقل البيانات عبر ما يقرب من 250 ألف ميل (400 ألف كيلومتر) بين الأرض والقمر.

وقال جوزيف أشباخر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، في حفل توقيع مذكرة التفاهم في ميلانو: "تتخذ وكالة الفضاء الأوروبية خطوة حاسمة في دعم سوق القمر التجارية المستقبلية، فضلاً عن البعثات القمرية الحالية والمستقبلية".

وستكون الخطوة الأولى هي إطلاق Lunar Pathfinder ، وهو قمر صناعي رائد لنقل الاتصالات تصنعه شركة Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) في عام 2026 ، ومن المقرر أن تبدأ الخدمات الأولية لقمر Moonlight بحلول نهاية عام 2028، ومن المقرر أن يصبح النظام جاهزًا للتشغيل الكامل بحلول عام 2030.

وستعطي مهمة مونلايت الأولوية لتغطية القطب الجنوبي للقمر، وهو محور العديد من المهمات بسبب ظروف الإضاءة الفريدة والمفيدة واحتمال تخزين الجليد المائي في الحفر المظللة بشكل دائم.

ويهدف برنامج أرتميس الذي تقوده وكالة ناسا إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر في السنوات المقبلة، وبناء وجود مستدام هناك.

وتشارك وكالة الفضاء الأوروبية في البرنامج وتساهم في مشروع بوابة أرتميس، وتخطط أوروبا أيضًا لهبوط مركبتها الفضائية أرجونوت على القمر حوالي عام 2031، في حين يتم التخطيط للعديد من البعثات الخاصة إلى القمر.