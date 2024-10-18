شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحيوانات هتتكلم.. ابتكار للذكاء الاصطناعى يمكن حيوانك الأليف من الحديث معك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت استخدامات الذكاء الاصطناعي وانتشاره تفاجئ العالم يومياً، لكن أحدث ابتكاراته اليوم تشكل لك صدمة، فهل تخيل عقلك يوماً ما أن يبادلك حيوانك الأليف أطراف الحديث، مثلما يبادلك الحب والعناق، الإجابة ستكون فى عبارة أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تمكنك من هذا الحلم قريباً.

جاء ذلك بعدما أعلنت شركة Personifi AI، عن هذا الابتكار من خلق أداة جديدة تمكنك أخيرًا من التحدث إلى كلبك أو قطتك الأليفة، بفضل طوق غريب يعمل بالذكاء الاصطناعي يشبه إلى حد كبير فيلم ديزني Up.

بطوق إلكترونى يمكنك تبادل أطراف الحديث مع حيوانك الأليف

وبفضل هذا الطوق الذى يحمل شريط Shazam، يمكن للحيوانات الأليفة التحدث إلى أصحابها في الوقت الفعلي باستجابات تشبه حوارك مع صديقك ، حتى بإمكانه إطلاق النكات، لكن تلك الأداة لا تمتلك القدرة على قراءة أفكار حيوانك الأليف.



طوق الحيوانات

ويستخدم الجهاز تقنية متقدمة للجمع بين أجهزة الاستشعار والتعلم الآلي والبيانات التي تفسر مشاعر الحيوان الأليف واحتياجاته الصحية ومنطقه، وفقًا لشركة Personifi AI، الشركة التي تقف وراء هذه الفكرة الجامحة، والتي أعلنت عن أنه تم تسجيل حوالي 8000 سطر من الحوار وهناك خطط لإضافة المزيد.

ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين 27 شخصية لكلبهم أو قططهم، بما في ذلك زعيم المافيا سريع الكلام، أو شخص أحمق محبوب، أو فتاة جنوبية لطيفة.

المزايا الصحية الهامة لهذا الابتكار

وبجانب الميزات الممتعة، هناك بعض أدوات السلامة المفيدة، على سبيل المثال، يمكنه اكتشاف المخاطر مثل الثعابين الجرسية من خلال الاستماع إلى الصوت الذي تصدره وتنبيهك، كما أنه سيستمع إلى مضغ الطعام أثناء تناوله ويتتبع أوقات تناول الطعام عادةً.

وأوضح جون ماكهيل، الرئيس التنفيذي لشركة Personifi AI، أن "Shazam Band هى أداة تحدث طفرة قوية في علاقتنا مع حيواناتنا الأليفة، فإن تطبيق Shazam يجعل هذا الحلم حقيقة، فهو يجلب الفرح والتعاطف والتفاهم إلى كل تفاعل مع حيوانك الأليف.

تكلفة هذه الأداة.. اشتراك سنوي لأطواق القطط

ويبدأ سعر هذه الأداة من 495 دولارًا أمريكيًا، وسيتعين عليك دفع اشتراك للحصول على أفضل الميزات، بمبلغ 195 دولارًا أمريكيًا سنويًا لأطواق القطط و"الألترا".