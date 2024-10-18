شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة جديدة من Google Flights تساعدك فى العثور على أرخص الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت خدمة Google Flights علامة تبويب جديدة بعنوان "الأرخص" لمساعدة المسافرين فى العثور على أرخص الرحلات الجوية، وتأتى هذه الميزة الجديدة فى الوقت الذى يعتبر فيه شهر أكتوبر الوقت المثالى لحجز رحلات العطلات فى نهاية العام.

معلومات أكثر عن خدمة Google Flights

وتقدم خدمة Google Flights، طرقًا مختلفة لتوفير ميزانية رحلتك، ولكن هذه الميزة الجديدة تهدف إلى جعل العثور على أدنى الأسعار أسهل، حيث ستعرض علامة التبويب "الأرخص" خيارات بأقل الأسعار، والتي قد تشمل فترات توقف أطول، أو تحويلات ذاتية، أو حجز أجزاء مختلفة من الرحلة من خلال شركات طيران متعددة أو مواقع حجز.

وتكمل علامة التبويب الجديدة "الأرخص" علامة التبويب الحالية "الأفضل"، والتي تعطي الأولوية للتوازن بين السعر والراحة، وفي حين تعرض علامة التبويب "الأفضل" الرحلات الأكثر ملاءمة استنادًا إلى عوامل مثل وقت السفر وعدد المحطات، تركز علامة التبويب "الأرخص" فقط على إيجاد أدنى الأسعار على الإطلاق، بغض النظر عن المضايقات المحتملة.

هذه الميزة تمنحك الوصول إلى أفضل ميزانية لرحلتك

تستهدف هذه الميزة الجديدة المسافرين الذين يتمتعون بالمرونة فى خطط سفرهم ويعطون الأولوية لتوفير التكاليف على الراحة، ومع استخدام علامة التبويب "الأرخص"، يمكن للمسافرين استكشاف مجموعة أوسع من الخيارات والعثور على خصومات كبيرة على أجرة السفر الخاصة بهم.

ومن المقرر أن يبدأ إطلاق هذه الأداة عالميًا خلال الأسبوعين المقبلين، أينما تتوفر خدمة Google Flights، على كل من الهاتف المحمول والويب.

سيوفر هذا التحديث للمسافرين أداة إضافية لاتخاذ قرارات مستنيرة والعثور على أرخص الرحلات الجوية لرحلتهم القادمة، وقد يكون بمثابة تغيير كبير للمسافرين المهتمين بالميزانية.