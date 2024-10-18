شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Apple Music تمكنك من استعادة ذكرياتك وإحياء حفلة موسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خدمة Apple Music عن طرح ميزة جديدة تمكنك من إحياء حفلة موسيقية حضرتها مرة أخرى، حيث تتيح للفنانين إنشاء قوائم تشغيل تحتوى على الأغانى التى قدموها فى عروضهم الأخيرة، مما يمكنك من إعادة إحياء الحفل الذي حضرته من قبل، كما يمكنك التحقق من جميع المقطوعات التي يخطط الفنان لأدائها قبل مشاهدتها.

خدمة Apple Music تمنحك الفرصة لإحياء حفل موسيقية من جديد

فى حين أن هذه الميزة تستهدف الفنانين، لكنها توفر أيضًا بعض المزايا للمستخدمين العاديين، فعلى سبيل المثال، عندما يقوم الفنانون بتجميع قائمة أغاني ويشاركونها على وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن جولاتهم أو حفلاتهم الموسيقية المقبلة، فإنها طريقة جيدة للتواصل مجددًا مع شخص ما شهدت معه العرض المباشر.

كيفية تفعيل الميزة الجديدة من خدمة Apple Music

أعلنت أبل عن كيفية تجربة هذه الميزة الجديدة على Apple Music وكيفية إنشاء قائمة أغانى على صفحة الفنان الخاصة بك، فعليك الانتقال إلى محتوى الفنان وانتقل لأسفل إلى قوائم تشغيل الفنان، ثم نقر فوق الزر (+) بجوار قوائم تشغيل الفنان أو زر إنشاء قائمة أغاني إذا لم تقم بإنشاء واحدة بعد، واختر نوع العرض (حفلة موسيقية أو جولة أو إقامة) وادخل اسم الحدث، وقم بربط صفحة الفنان الخاصة بك على Apple Music بـ Bandsintown أو ادخل تفاصيل الحدث يدويًا، بما في ذلك الموقع والتاريخ.

كما يجب عليك أن تحدد تاريخ نشر قائمة التشغيل، وسيتم نشر قائمة التشغيل بناءً على وقتك المحلي، ثم انقر فوق متابعة عندما تكون جاهزًا للاستمتاع بها، كما يمكنك استخدام وظيفة البحث لإضافة مسارات إلى قائمة الأغاني الخاصة بك، إما عن طريق اسم الأغنية أو عن طريق لصق رابط Apple Music.

ويمكنك أيضا إنشاء قوائم تشغيل متعددة لعروض مختلفة، والتي سيتم عرضها حسب الشعبية على صفحة الفنان على Apple Music وصفحات Shazam، لكن عليك مراعاة أن أى قوائم تشغيل تديرها أبل غير قابلة للتعديل.