شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تقاضى لجنة ساحل كاليفورنيا لعدم السماح لها بإطلاق المزيد من الصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

رفضت لجنة ساحل كاليفورنيا خطة لشركة SpaceX لإطلاق ما يصل إلى 50 صاروخًا هذا العام فى قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء فى مقاطعة سانتا باربرا فى الأسبوع الماضى، وردت الشركة بدعوى قضائية، زاعمة أن إنكار الوكالة الحكومية كان يتجاوز سلطتها ويشكل تمييزًا ضد رئيسها التنفيذي.

يعد هدف اللجنة هو حماية سواحل كاليفورنيا وشواطئها، وكذلك الحيوانات التي تعيش فيها، وتتحكم الوكالة في طلبات الشركات الخاصة لاستخدام الخط الساحلي للولاية، لكنها لا تستطيع رفض الأنشطة التي تقوم بها الإدارات الفيدرالية.

وتم تقديم طلب الإطلاق المرفوض من قبل قوة الفضاء الأمريكية نيابة عن SpaceX، حيث طلبت السماح للشركة بإطلاق 50 صاروخًا من صواريخ Falcon 9، ارتفاعًا من 36 صاروخًا.

في حين أثار المفوضون مخاوف بشأن سياسة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، سجلات السلامة المتقطعة في شركاته أثناء مراجعتهم لطلب الإطلاق، وركز التقييم على العلاقة بين SpaceX وSpace Force.

وذكرت مراجعة اللجنة، أن قضية SpaceX هى أنه "نظرًا لأنها عميل وتعتمد على عمليات إطلاق SpaceX وشبكة الأقمار الصناعية، فإن عمليات إطلاق SpaceX هي نشاط وكالة فيدرالية".

"ومع ذلك فإن هذا لا يتوافق مع كيفية تعريف أنشطة الوكالة الفيدرالية في لوائح قانون إدارة المناطق الساحلية أو الطريقة التي نفذت بها اللجنة هذه اللوائح تاريخيًا.

وادعت لجنة ساحل كاليفورنيا أن ما لا يقل عن 80% من صواريخ SpaceX تحتوي على حمولات لشركة Starlink التابعة لماسك بدلاً من حمولات لعملاء حكوميين.

وتسعى دعوى SpaceX المرفوعة أمام محكمة المنطقة الوسطى في كاليفورنيا إلى الحصول على أمر لتحديد عمليات الإطلاق كنشاط فيدرالي، الأمر الذي من شأنه أن يقطع إشراف المفوضية على خطط الإطلاق المستقبلية.