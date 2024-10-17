شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة التجارة الفيدرالية تقر رسميا طريقة الضغط لإلغاء الاشتراك بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

سهلت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلغاء الاشتراكات على المستهلكين وصوتت لصالح التصديق على قاعدة "الضغط للإلغاء"، وتم اقتراح القاعدة لأول مرة في العام الماضي، وهي تحظر على الشركات تقديم معلومات خاطئة عن خدماتها وعضوياتها المتكررة، فضلاً عن عدم الكشف عن شروط هذه الخدمات والعضويات.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تجعل القاعدة إلغاء الاشتراك سهلاً مثل التسجيل.

كشفت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية أن الشركات تميل إلى جعل الناس يقفزون عبر حلقات لإلغاء الاشتراك، ولن يكون الأمر كذلك مع هذه القاعدة الجديدة، حيث ستنهي الحيل التي تقودك إليها بعض الشركات لمجرد إلغاء الاشتراك.

ومع ذلك، قررت لجنة التجارة الفيدرالية عدم كتابة القاعدة النهائية كما اقترحت في الأصل، لقد ألغت اقتراحًا كان من شأنه أن يلزم الشركات بتزويد المستهلكين بتذكيرات سنوية لتجديد الاشتراك.

هناك قاعدة أخرى من القواعد الملغاة كانت لتجبر البائعين على الحصول على الموافقة قبل إعطاء الناس أسبابًا لماذا يجب عليهم الاستمرار في الدفع مقابل الخدمة.

إذا لم يكن هناك أي طعن قانوني على قرار لجنة التجارة الفيدرالية، فمن المفترض أن تدخل القواعد حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من نشرها في السجل الفيدرالي.

جعل إلغاء الاشتراكات أمرًا سهلاً ومباشرًا مطلب قانوني أمر جيد، حيث يضبح إلزاميًا لمنح المستخدمين طريقة واضحة ومباشرة لإلغاء الدفع المتكرر للاشتراك أو العضوية.