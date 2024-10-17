شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح تحديث Android 15 اليوم.. يحميك من سرقة هاتفك وبياناتك الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن وصول تحديث Android 15، ليمنحك مزايا عديدة تتعلق بالخصوصية والأمان، فقد اتخذت الشركة، خطوة غير عادية بإطلاق جهاز جديد تمامًا، من سلسلة Pixel 9، مع تفعيل التحديث الجديد على هواتف Pixel، ابتداءً من اليوم.

ومن بين أكبر الإضافات في التحديثات الجديدة مزايا الأمان المحسنة بعد موجة من سرقة الهواتف، حيث تتم سرقة أكثر من 200 هاتف ذكي يوميًا في المملكة المتحدة حاليًا، وحوالي 78000 هاتف سنويًا.

وقد أظهرت إحصاءات وزارة الداخلية بالمملكة المتحدة أن المعدل هو الأعلى منذ أكثر من عقد من الزمان، مع زيادة إجمالي السرقات من شخص واحد بأكثر من الثلث.

وكشفت جوجل عن رادع عبقرى يسمى قفل اكتشاف السرقة، والذي يقفل الهاتف الذكي تلقائيًا إذا اختطفه لص من يديك، مما يعنى أنه لا يمكنه سرقة حساباتك المصرفية أثناء فتحه.

وتستخدم هذه الخاصية بمعاونة الذكاء الاصطناعى، الذى يكتشف بذكاء نوع الحركة المرتبطة بالخطف تليها الجرى أو ركوب الدراجة أو القيادة بعيدًا.

كما يتميز Android 15 أيضًا بحماية إضافية تمنع اللصوص من تخمين كلمات المرور الخاصة بك والوصول إلى المعلومات الحساسة، ففى مكان آخر على هاتفك ستجد مساحة خاصة، حيث يمكنك الاحتفاظ بالتطبيقات التى لا تعرف أنك تريد إخفاؤها عن الأنظار.

لكن بصرف النظر عن الأمان والخصوصية، هناك بعض الأدوات المفيدة الأخرى التى يمكن استخدامها، خاصة لمحبى التصوير الفوتوغرافى، فهناك ميزة تعزيز الإضاءة المنخفضة وعناصر التحكم فى الكاميرا داخل التطبيق والتى تعمل الآن بشكل أفضل فى ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما تتمتع تطبيقات الطرف الثالث بقدر أكبر من التحكم فى الكاميرا، مثل التحكم الدقيق فى الفلاش.

كما سيتمكن مستخدمو Android من استخدام الاتصال عبر الأقمار الصناعية لإرسال واستقبال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال محمول أو اتصال Wi-Fi فى حالات الطوارئ.

وسيتم طرح التحديث على هواتف Pixel المؤهلة اعتبارًا من اليوم، ولكن بعض الميزات الجديدة تقتصر على الطرز الأحدث.