شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تعلن تدابير لحماية المراهقين من الابتزاز الجنسى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إنستجرام عن تدابير لتوفير المزيد من الحماية للمراهقين من الابتزاز الجنسي، بما في ذلك إخفاء قوائم المتابعين ومن يتابعهم صاحب الحساب من المحتالين المحتملين الذين يسعون خلف الابتزاز الجنسي، ومنع لقطات الشاشة (screenshots) لصور معينة في الرسائل المباشرة، وطرح خاصيتنا لإخفاء العري على مستوى العالم.

وتهدف هذه التحديثات التي تعد جزءاً من حملة يدعمها المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين وThorn & Childnet، إلى مساعدة أولياء الأمور على الشعور بأنهم مجهزين بشكل أفضل لدعم أبنائهم المراهقين في تجنب عمليات الابتزاز هذه.

يعد الابتزاز الجنسي جريمة مروعة، حيث يستهدف المحتالون ذوو الدوافع المالية الشباب والمراهقين في جميع أنحاء العالم، ويهددون بفضح صورهم الحميمة إذا لم يحصلوا على ما يريدون.

تستهدف التدابير حماية المستخدمين وخاصة المراهقين من هؤلاء المجرمين - بما في ذلك خصائص أمان جديدة للمساعدة بشكل أكبر في منع الابتزاز الجنسي على التطبيق، وذلك استكمالاً لسبل الحماية المعمول بها بالفعل على المنصة.



خصائص أمان جديدة لعرقلة الابتزاز الجنسي

وأعلنت ميتا عن مجموعة من خصائص الأمان الجديدة المصممة لزيادة حماية الأشخاص من الابتزاز الجنسي وعرقلة نجاح مجرمي الابتزاز الجنسي في تحقيق مآربهم وجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم.

وقالت: "نجعل من الصعب على الحسابات التي تظهر إشارات لسلوك ابتزازي محتمل أن تطلب متابعة المراهقين، اعتماداً على قوة هذه الإشارات - والتي تتضمن مدى حداثة الحساب - سنقوم إما بحظر طلب المتابعة تماماً، أو إرساله إلى مجلد الرسائل الاحتيالية (spam folder) الخاص بالمراهق".

غالباً ما يستخدم المحتالون الابتزاز الجنسي قوائم المتابعين ومن يتابعهم المراهق المستهدف لمحاولة ابتزازهم.

وفي هذا الإطار أوضحت ميتا: "لن تتمكن الحسابات التي نكتشف أنها تبدي إشارات لسلوك ابتزازي من رؤية قوائم متابعي المراهقين أو من يتابعونهم، مما يقوض قدرتهم على استغلال هذه الخاصية".

وأضافت المنصة "لن يتمكن هؤلاء المبتزون المحتملون أيضاً من رؤية قوائم الحسابات التي سجلت إعجابها بمنشورات الشخص، أو الصور التي تمت الإشارة إليه فيها، أو الحسابات الأخرى التي تمت الإشارة إليها في صوره".

وأوضحت الشركة أنها لن تسمح بعد الآن للأشخاص باستخدام أجهزتهم لالتقاط لقطة شاشة (screenshot) أو تسجيل صورة الشاشة مباشرةً أو تسجيل مقاطع الفيديو سريعة الزوال المرسلة في الرسائل.

وأضافت "هذا يعني أنه إذا أرسل شخص ما صورة أو مقطع فيديو عبر الرسائل المباشرة في إنستجرام أو Messenger باستخدام خاصية "العرض لمرة واحدة" أو "السماح بإعادة التشغيل"، فلا داعي للقلق بشأن التقاط لقطة شاشة أو تسجيلها داخل التطبيق دون موافقته"، "لن نسمح أيضاً للأشخاص بفتح الرسائل المرسلة باستخدام خاصية "العرض لمرة واحدة" أو "السماح بإعادة التشغيل" التي تحتوي على صور أو فيديوهات على إنستجرام على الويب، لتجنب التحايل على منع التقاط لقطة الشاشة".

وتابعت "نعمل باستمرار على تحسين التقنيات التي نستخدمها لتحديد المحتالين وإزالة حساباتهم ومنعهم من العودة مرةً أخرى إلى منصاتنا. عندما يلاحظ خبراؤنا أنماطاً لمحاولات الابتزاز الجنسي، مثل بعض القواسم المشتركة بين ملفات المحتالين، فإننا ندرب التكنولوجيا الخاصة بنا لتتعرف على تلك الأنماط".

وأضافت "يتيح لنا ذلك العثور بسرعة على حسابات الابتزاز الجنسي واتخاذ إجراءات ضدها، وإحراز تقدم كبير في اكتشاف المحتالين الجدد أو المتكررين. نشارك أيضاً جوانب من هذه الأنماط مع برنامج Lantern التابع لتحالف التكنولوجيا (Tech Coalition)، حتى تتحقق الشركات الأخرى من استخدامها على منصاتها".

وقالت الشركة: "بعد الإعلان عن الاختبار لأول مرة في أبريل الماضي، نقوم الآن بطرح خاصية إخفاء العري على مستوى العالم على الرسائل المباشرة على إنستجرام، ستعمل هذه الخاصية، التي سيتم تمكينها بشكل مسبق للمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، على إخفاء الصور التي نكتشف أنها تحتوي على عري عند إرسالها أو استلامها في الرسائل المباشرة على إنستجرام، وستحذر الأشخاص من المخاطر المرتبطة بإرسال صور حساسة. تعاونّا أيضاً مع لاري ماجد في ConnectSafely لتطوير مقطع فيديو لأولياء الأمور، متاح في صفحة Stop Sextortion في مركز ميتا للعائلة (Meta Family Center)، والذي يشرح كيفية عمل هذه الخاصية".

وتابعت: "هذه الحملة وخصائص الأمان الجديدة تأتي إلى جانب إعلاننا الأخير عن إطلاق حسابات المراهقين، والتي تمنح عشرات الملايين من المراهقين حماية مُضَّمَنة تحد ممن يمكنهم الاتصال بهم، والمحتوى الذي يرونه، ومقدار الوقت الذي يقضونه على الإنترنت. لا يمكن للمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً تغيير إعدادات حساب المراهقين بدون إذن أحد الوالدين".

وباستخدام حسابات إنستجرام للمراهقين، سيتم وضع المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بشكل مسبق في إعدادات رسائل أكثر صرامة، مما يعني أنه لا يمكن مراسلتهم من قبل أي شخص لا يتابعونه أو غير متصلين به.

في الاتحاد الأوروبي، سنبدأ في تفعيل حسابات المراهقين في وقت لاحق من هذا العام، وفي بقية أنحاء العالم ستكون حسابات المراهقين متاحة اعتباراً من يناير المقبل.

اتخاذ إجراءات ضد مجرمي الابتزاز الجنسي

أعلنت ميتا أنها أزالت حوالي 1.600 مجموعة وحساب على فيس بوك كانت تابعة لـYahoo Boys الأسبوع الماضي، وكانت تحاول تنظيم وتجنيد وتدريب محتالين جدد.

يأتي هذا بعد أن أعلنَّا في يوليو أننا أزلنا حوالي 7.200 أصل من أصول فيسبوك التي كانت تشارك في سلوك مماثل. ويتم حظر Yahoo Boys بموجب سياسات ميتا للمنظمات والأفراد الخطرين -وهي واحدة من أكثر سياساتنا صرامةً- مما يعني أننا نزيل حسابات Yahoo Boys المشاركة في هذا النشاط الإجرامي كلما نمت إلى علمنا. على الرغم من أننا نزيل حسابات Yahoo Boys المخالفة منذ سنوات، فإننا نضيف عمليات جديدة تسمح لنا بتحديد هذه الحسابات وإزالتها بسرعة أكبر.

وأكدت استمرارها في تطوير دفاعاتها للمساعدة في حماية المجتمعات من مجرمي الابتزاز الجنسي، يتضمن ذلك مساعدة المراهقين وعائلاتهم على التعرف على عمليات الابتزاز هذه مبكراً، ومنع المحتالين المحتملين من الوصول إلى أهدافهم، والعمل مع أقراننا لمحاربة هؤلاء المجرمين عبر جميع التطبيقات التي يستخدمونها.