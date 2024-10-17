شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطالب بوقف أمر المحكمة الخاص بفتح متجر Play للمنافسين والان مع تفاصيل الخبر

قدمت جوجل رسميًا طلبًا إلى محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة لإيقاف الأمر مؤقتًا الذي يجبر الشركة على فتح متجر Play للمنافسين.

خسرت جوجل دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها Epic Games بعد أن وجدت هيئة محلفين فيدرالية أن الشركة تحتكر بشكل غير قانوني توزيع التطبيقات وخدمات الفوترة داخل التطبيق لأجهزة أندرويد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمر قاضي المقاطعة الأمريكية جيمس دوناتو شركة جوجل بالسماح لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث بالوصول إلى كتالوج تطبيقات جوجل بلاي وجعل هذه المتاجر قابلة للتنزيل من واجهة متجرها.

والآن، تطلب جوجل من المحكمة وقف تنفيذ هذا الأمر أثناء استئنافها لقرار دعوى مكافحة الاحتكار لشركة Epic، قائلة إنها ستعرض 100 مليون مستخدم لنظام أندرويد في الولايات المتحدة "لمخاطر أمنية جديدة كبيرة".

ووصفت الشركة الأمر بأنه "ضار وغير مبرر"، وقالت إنه إذا سمح له بالاستمرار، فإنه سيهدد قدرة جوجل على "توفير تجربة استخدام آمنة وموثوقة".

وزعمت أنه إذا أتاحت متاجر تطبيقات الطرف الثالث للتنزيل من Google Play، فقد يعتقد الناس أن الشركة تضمنهم، مما قد يؤدي إلى زيادة "مخاطر حقيقية لمستخدميها" ، وأوضحت جوجل أن متاجر التطبيقات هذه يمكن أن تتمتع بوسائل حماية أقل صرامة، مما قد يعرض المستخدمين لتطبيقات ضارة وخبيثة.

وقالت أيضًا إن منح متاجر الطرف الثالث إمكانية الوصول إلى كتالوج Play قد يضر الشركات التي لا تريد أن تكون منتجاتها متاحة إلى جانب محتوى غير لائق أو ضار. إن منح متاجر الطرف الثالث إمكانية الوصول إلى مكتبتها بأكملها يمكن أن يمنح المتاجر "ذات النية السيئة" "قشرة من الشرعية".

علاوة على ذلك، قالت إن السماح للمطورين بالارتباط من تطبيقاتهم "يخلق خطرًا كبيرًا من الروابط الخادعة"، حيث يمكن للجهات الفاعلة السيئة استخدام الميزة لهجمات التصيد الاحتيالي لاختراق أجهزة المستخدمين وسرقة بياناتهم.