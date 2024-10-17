شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تغير خططها وتعلن: الرؤية الليلية لإنستجرام قادمة إلى هواتف Pixel A والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة جوجل، أن ميزة الرؤية الليلية Night Sight لتطبيق انستجرام التي تم تقديمها في أحدث Pixel Drop ستأتي أيضًا إلى سلسلة Pixel A متوسطة المدى للشركة بعد أن كانت نفت ذلك.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، كان Pixel Drop في أكتوبر 2024 تحديثًا ضخمًا يجلب الكثير من الميزات المفيدة إلى هواتف Google Pixel.

وكانت بعض الميزات الأكثر أناقة مثل التصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت الماء، وممحاة الصوت السحرية، ومستشعر درجة حرارة الكائن مقتصرة على الطرز الأحدث، ربما بسبب قيود الأجهزة.

كما قالت جوجل إنها لن تقدم Night Sight لتطبيق انستجرام على أجهزة سلسلة Pixel A، لكن يبدو أن هذا لم يكن دقيقًا.

تعد ميزة Night Sight لتطبيق انستجرام هي ميزة جديدة لمستخدمي Pixel تساعدك على التقاط صور عالية الجودة في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة مباشرة من تطبيق انستجرام.

ستأتى الميزة إلى Pixel 6 والإصدارات الأحدث، ولكن بدون إصدارات سلسلة A متوسطة المدى، ومع ذلك، أكدت الشركة الآن أنها ستأتي لهذه الإصدارات.

تم أيضًا تحديث مخطط توفر الميزة على منتدى دعم Pixel الخاص بها ليعكس التغيير، وبذلك يظل Pixel Tablet الجهاز الوحيد من مجموعة Pixels من جوجل الذي لن يتلقى ميزة Night Sight لانستجرام.