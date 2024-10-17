شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدة الفن المولد بالكمبيوتر.. الفن الرقمى يفقد ليليان شوارتز والان مع تفاصيل الخبر

توفيت ليليان شوارتز، الفنانة التي وجدت طرقًا مبهرة بصريًا لاستخدام أجهزة الكمبيوتر لنقل الرسم إلى المستقبل، وفتحت مسارات جديدة للعديد من الفنانين الرقميين الذين جاءوا من بعدها، عن عمر يناهز 97 عامًا.

قامت أفلام شوارتز بترجمة الأساليب التصويرية إلى وحدات بكسل، وتصور أشكالًا ملتوية وشبكات وامضة باستخدام تقنيات الكمبيوتر، وبهذه الطريقة وجدت وسيلة لبث حياة جديدة في التجارب التي أجراها الحداثيون على القماش خلال النصف الأول من القرن العشرين.

وتضمنت إنجازاتها أن تصبح أول فنانة مقيمة في Bell Labs واستخدمت تكنولوجيا الكمبيوتر لاستنباط نظرية جديدة حول لوحة الموناليزا لليوناردو دا فينشي.

وعرضت أعمالها في المؤسسات الرئيسية جنبًا إلى جنب مع العديد من زملائها الذكور الأكثر شهرة خلال الستينيات، حتى أنها صنعت اسمًا لنفسها للقيام بذلك، وهو أمر نادر في ذلك الوقت بالنسبة لفنانة.

ولكن حتى وقت قريب، على الرغم من أنها كانت تعتبر دائمًا فنانة أساسية في مسار الفن الرقمي، إلا أنها لم تكن دائمًا تعتبر ذات أهمية كبيرة في مجال الفن على نطاق أوسع، وقد بدأ ذلك يتغير.

في عام 2022، كانت شوارتز من بين أقدم المشاركين في بينالي البندقية، حيث كان معظم الفنانين أصغر منها بعدة أجيال.

وأعربت عن اعتقادها بأن أجهزة الكمبيوتر يمكن أن تكشف أسرار العالم الحديث، وقالت لصحيفة نيويورك تايمز: "أنا أستخدم تكنولوجيا اليوم لأنها تقول ما يحدث في المجتمع اليوم.