شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات iPhone 18 تظهر.. أول هاتف ذكى فى العالم بشريحة 2 نانومتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير، عن تسريبات جديدة حول هاتف iPhone 18، المتوقع إطلاقه في 2026، حيث تذهب التوقعات بأنه سيصبح أول هاتف ذكي في العالم يتميز بشريحة 2 نانومتر رائدة، حيث يتم إنتاج هذه الشريحة بالشراكة مع شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية.

مواصفات هاتف iPhone 18

ومن المتوقع أن تجلب آبل شريحة A20 إلى الحياة باستخدام عملية التصنيع من الجيل التالي هذه، والتي تعد بسرعة أكبر وكفاءة أفضل في استخدام الطاقة، كما سيقدم iPhone 18أيضًا ترقية كبيرة في تقنية التغليف، حيث سيتحول من تغليف InFo (المروحة المتكاملة) التقليدي لشركة آبل إلى تغليف WMCM (وحدة رقاقة متعددة المستويات على مستوى الرقاقة) الأكثر تقدمًا.

وتمكن هذه الطريقة الجديدة من تكامل أفضل لمكونات متعددة، مثل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ومسرعات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، داخل حزمة واحدة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء وسرعة الاتصال بين هذه العناصر.

أهم مزايا هاتف iPhone 18

ومن المتوقع أن يأتي iPhone 18، مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يمثل زيادة كبيرة عن طرازات آيفون 16 الحالية، والتي تقدم 8 جيجابايت، كما من المتوقع أن تعمل ترقية الذاكرة هذه على تحسين قدرات تعدد المهام للجهاز وتجربة المستخدم بشكل عام.



بينما ستشهد جميع طرز iPhone 18 زيادة في الذاكرة، فقد يتم حجز شريحة 2nm الجديدة لطرازات "Pro" الأعلى نهاية بسبب اعتبارات التكلفة، كما تذهب التوقعات إلى أن تقدم طرز iPhone 16 Pro بالفعل أداءً قويًا للمستخدمين لأنها تستخدم شريحة 3nm. .