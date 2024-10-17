شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة جديدة تسهل الوصول إلى "status" السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد تطبيق واتساب، لطرح ميزة جديدة تجعل تطبيق المراسلة أقرب قليلاً إلى أقرانه من وسائل التواصل الاجتماعي كـ Facebook وInstagram، والتي تسهم في سهولة الوصول إلى تحديثات الحالة السابقة في علامة تبويب الدردشات.

واتساب يطلق ميزة جديدة تمنحك سهولة في تحديث الحالة السابقة كفيس بوك وإنستجرام

وأكد واتساب أنه بعد أخر التحديثات التجريبية لنظامي التشغيل Android وiOS، ظهرت ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إعادة زيارة تحديثات الحالة التي تمت مشاهدتها سابقًا مباشرةً من علامة تبويب الدردشات.

وتعتمد هذه الميزة الجديدة على وظيفة سابقة كانت تُظهر حلقة حول صورة الملف الشخصي لأحد جهات الاتصال عندما ينشر تحديثًا جديدًا للحالة، لذا فبمجرد رؤية الحالة، يتحول هذا الحلقة إلى اللون الرمادي، مما يسهل عليك إعادة زيارة التحديث مباشرةً من علامة تبويب الدردشات.

في حين كانت الإصدارات السابقة من واتساب، تتوفر بها الحلقة المحيطة بصورة الملف الشخصي لجهة اتصال في علامة تبويب الدردشات، وكانت تختفي بعد عرض تحديث الحالة الخاص بها، مما يجعل إعادة زيارة التحديث أمرًا صعبًا حيث كان عليك العودة إلى قسم الحالة للتحقق منه مرة أخرى.

بفضل هذه الميزة الجديدة، يحتفظ واتساب الآن بالحلقة المحيطة بصورة الملف الشخصي لجهة اتصال مرئية في علامة تبويب الدردشات، حتى بعد التحقق من حالتها، حيث تتحول ببساطة إلى اللون الرمادى للإشارة إلى أن التحديث قد تم رؤيته.

وهذا التعديل الصغير يجعل من الأسهل كثيرًا على المستخدمين إعادة زيارة تحديثات الحالة التي شاهدوها بالفعل، مما يزيل متاعب تبديل علامات التبويب للعثور عليها فقط.

تتوفر هذه الميزة حاليًا لمختبري النسخة التجريبية المحددين الذين لديهم أحدث إصدارات WhatsApp beta لنظامي التشغيل iOS وAndroid، ومن المتوقع طرحها لعدد أكبر من المستخدمين في الأيام القادمة.