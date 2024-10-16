شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح مزايا جديدة خلال أيام لمستخدمى أيفون.. أعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة ابل، لطرح مزايا جديدة لمستخدميه، خلال الأيام القادمة، والتي تتيح لك إعادة كتابة النصوص الخاصة بك، و"تنظيف" أي صورة، و"تذكر" المكالمات الهاتفية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن التحديث الجديد مع نظام التشغيل iOS 18.1.

مزايا جديدة من ابل سيتم طرحها خلال ايام

ويوفر تحديث iOS 18.1، ميزة جديدة تسمى أدوات الكتابة، ومن خلالها ستتيح لك إعادة كتابة النص وتدقيقه وتلخيصه في كل مكان، ويتضمن ذلك تطبيقات ابل مثل البريد والملاحظات والصفحات، بالإضافة إلى تنزيلات الجهات الخارجية أيضًا، حيث يمكنك استخدام Rewrite لاختيار إصدارات مختلفة من شيء كتبته، مثل رسالة بريد إلكتروني أو خطاب تقديمي لوظيفة ما، كما يمكنك استخدام التدقيق اللغوي للتحقق من القواعد النحوية وبنية الجملة واختيار الكلمات، ويمكنك من مراجعتها وقبولها.

وتتيح هذه الميزة أيضا تحديد جزء من النص وإعادة تلخيصه بسرعة، ويمكن أن يكون ذلك في فقرة قصيرة أو نقاط نقطية، أو حتى جدول.

ويوفر هذا التحديث أيضا خاصية تنظيف الصور، فهو مصمم لمسح الأشياء أو الأشخاص من لقطاتك، وإذا كان هناك شخص ما في الخلفية يفسد إحدى لقطاتك، فيمكنك ببساطة حذفه، حيث يمكنك فقط النقر على الأجزاء ووضع دائرة حولها لحذفها، وسيتم استبدالها بما يعتقده الذكاء الاصطناعي من ابل أنه الخلفية المناسبة، ويتوفر الزر بجوار خيارات الضبط والمرشحات والاقتصاص المعتادة في صفحة تحرير الصورة.

ومن أهم المزايا أيضا ميزة نسخ المكالمات الهاتفية، حيث يتيح لك التحديث الجديد أيضًا تسجيل الصوت ونسخه وتلخيصه في تطبيقي الملاحظات والهاتف، يمكنك بدء تسجيل مكالمة، والتي سيتم إخطار المشاركين بها تلقائيًا.

وعند انتهاء المكالمة، سيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء ملخص حتى تتمكن من تذكر الأجزاء الرئيسية من الدردشة.

وتشمل:

يمكنك الاستفادة من هذه المزايا، عند استخدامك لجهاز يدعم نظام التشغيل iOS 18.1 ويدعم أيضًا Apple Intelligence.

ايفون 15 برو

ايفون 15 برو ماكس

ايفون 16

ايفون 16 بلس

ايفون 16 برو

ايفون 16 برو ماكس

ولم تؤكد شركة أبل موعد إصدار نظام التشغيل iOS 18.1، لكن تذهب التوقعات إلى صدوره بالشهر الجاري.