شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تضيف "حالة النشاط" إلى ثريدز بجوار الملف الشخصى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أضافت شركة Meta "حالة النشاط" إلى Threads ، حتى تتمكن من رؤية من هو متصل بالإنترنت أثناء تصفح موجز الأخبار الخاص بك.

وفي منشور يصف آدم موسيري، رئيس Threads هذه الميزة بأنها "وسيلة لمساعدتك في العثور على أشخاص آخرين للتفاعل معهم في الوقت الفعلى، وستظهر حالة النشاط بجوار صورة ملفك الشخصي في موجز الأخبار وعلى ملفك الشخصي، استنادًا إلى لقطات الشاشة التي شاركها موسيري.

ولحسن الحظ، إذا كنت لا تريد أن يعرف الآخرون متى تكون متصلاً بالإنترنت، فلا داعي لمشاركة ذلك، ويقول موسيري: "لن يتمكن سوى الأشخاص الذين قاموا بتشغيل حالة النشاط من رؤية متى تكون متصلاً بالإنترنت، ويمكنك إيقاف تشغيل ذلك ضمن إعداداتك في أي وقت".

وسيحصل المستخدمين على هذة الميزة خلال الفترة المقبلة التي لم يتم تحديدها حتى وقت نشر التقرير.