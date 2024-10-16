شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إعملها لو هتدى الموبايل لصاحبك".. نصائح من جوجل لحماية خصوصيتك وبياناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت جوجل ، تحذير هام لمستخدمي أجهزة Android بضرورة تبديل الإعدادات المخفية قبل السماح لأي شخص بلمس الهاتف.

وشددت، على ضرورة تغيير بعض الإعدادات الرئيسية أولاً، من أجل زيادة الخصوصية والحفاظ على بياناتك الشخصية.

كل ماتريد معرفته عن ميزة تعريف الضيف

هذا التحذير يأتي بالتزامن مع طرح جوجل، ميزة خاصة لملف تعريف الضيف، و هذا يعني أنه يمكنك التبديل بسرعة وسهولة إلى إصدار مقفل من هاتفك يمكن للآخرين استخدامه، وهذه الميزة أيضا تم تخصيصها لشخص سيسخدم جهازك لفترة قصيرة.

ويحتوي ملف تعريف الضيف على مساحة خاصة به على الجهاز، ولكن من الأسهل حذف هذه المساحة عندما ينتهي الضيف من استخدام الجهاز.

وأشارت جوجل، إلى أن المستخدم الضيف لن يتمكن من الوصول إلى جميع المعلومات الموجودة على هاتفك.

وأوضحت جوجل، كيفية التبديل إلى مستخدم ضيف على نظام Android، من خلال الدخول على قائمة الإعدادات السريعة، ثم تقوم بالتمرير لأسفل مرة أخرى للوصول إلى القائمة الكاملة للإعدادات السريعة، ثم النقر على أيقونة المستخدم ثم اختيار إضافة ضيف، وبمجرد قيامك بإنشاء ضيف، ستتمكن من العودة إلى الملف الشخصي مرة أخرى في المستقبل.

وعندما تريد إنشاء ملف تعريف لضيف جديد، اختر البدء من جديد، أو يمكنك الضغط على نعم، متابعة لمواصلة استخدام جلسة الضيف السابقة، وبمجرد الانتهاء من جلسة الضيف، ما عليك سوى الرجوع إلى "الإعدادات السريعة"، والنقر فوق "المستخدم"، ثم تحديد "إزالة الضيف" ثم "إزالة".، وسيؤدي هذا إلى حذف كافة البيانات من الضيف الذي كان يستخدم هاتفك.

وعلى الرغم من المزايا الممنوحة للضيف، لكنه لن يتمكن الضيف من رؤية معلوماتك الشخصية أو الخاصة.