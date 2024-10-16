شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة جديدة تتيح التحكم فى أحجام صور Gemini والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جوجل، لتحسين قدرتك على التحكم في أحجام صور Gemini ونسب الشاشة، حيث يمكنك الاستفادة من إنشاء أقسام جديدة من الصورة لملئ حقل بحجم مختلف.

وتتيح لك الترقية الجديد من جوجل مزيدًا من التحكم في نوع الصور التي يتم إنشاؤها بناءً على رغبتك، خاصة أن جميع الصور التي تم إنشاؤها مقتصرة على حجم مربع، وهذا ما يشكل ازعاج لبعض المستخدمين في حالة كانت الصورة التي تحتاجها يجب أن تكون بحجم أفقي أو عمودي، سواء كان ذلك لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يكون الخيار الوحيد لحجم مختلف لديك الآن هو قص المربع لأسفل.

ومع إضافة الإعداد الجديد من جوجل، سيتيح لك الإعداد الاختيار بين عدد كبير من خيارات نسبة العرض إلى الارتفاع الشائعة، بما في ذلك 16:9، مع قدرتك عل مزيدًا من التحكم في نوع الصور بناءا على رغبتك.

في الوقت نفسه، تستعد شركة جوجل لإضافة مزايا جديدة لصالح مستخدمي أندرويد، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على دمج نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها Gemini، في العديد من منتجاتها، ومن الأمثلة على ذلك Google Meet، الذي يقدم ميزة مهمة تتيح للمستخدمين إنشاء خلفيات مخصصة لمكالمات الفيديو الخاصة بهم.