شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعطل موقع ترامب للعملات المشفرة بعد طرح عملته للبيع والان مع تفاصيل الخبر

أطلق مشروع العملة المشفرة للرئيس السابق دونالد ترامب، World Liberty Financial، عملية بيع الرموز المميزة، فيما تعطل موقعه الإلكتروني بعد ذلك بوقت قصير.

وتم فتح القائمة البيضاء للمشروع المالي اللامركزي الذي تم الترويج له كثيرًا ولكن لا يزال غير مفسر إلى حد كبير للمستثمرين المعتمدين والأشخاص غير الأمريكيين.

وادعى المؤسس المشارك لشركة World Liberty Financial Zach Folkman يوم الاثنين أن "أكثر من 100000 شخص" قد سجلوا لشراء رمزها WLFI، وفقًا لشبكة CNBC ، و اعتبارًا من وقت النشر بدا أن الموقع عاد إلى الإنترنت.

ومع ذلك، وفقًا لبيانات blockchain التي تتبعها Etherscan ، فإن 5317 عنوان محفظة فريد فقط احتفظت بالرمز حتى ظهر الثلاثاء، وقالت World Liberty Financial إنها باعت أكثر من 532 مليون رمز من 20 مليارًا متاحة للبيع العام.

كما صرح ساندي بينج، مستشار WLFI، لموقع CoinDesk أن الانقطاعات كانت نتيجة لحركة مرور مفرطة، وقال بينج: "لم يكن الفريق يتوقع هذا المستوى من الاهتمام"، مضيفًا أن الموقع تلقى 72 مليون زيارة فريدة في الساعة الأولى بعد إطلاق الرمز.

وتشير تقارير CoinDesk إلى أن رمز WLFI، الذي لن يكون قابلاً للتحويل في الوقت الحالي، وسوف يُستخدم لإدارة منصة World Liberty Financial ، وسوف يتمكن حاملو الرمز من إبداء رأيهم في ترقيات البروتوكول والتغييرات الفنية والشراكات الترويجية والإشراف على المخاطر الأمنية ، وسوف تسمح المنصة نفسها للمستخدمين باقتراض وإقراض العملات المشفرة.

وعلى الرغم من ترويج ترامب وشركائه لشركة وورلد ليبرتي فاينانشال باعتبارها أداة لمساعدة الأشخاص غير المتعاملين مع البنوك أو الذين لم يتعاملوا معها، فإن أولئك الذين يستوفون متطلبات المستثمرين المعتمدين لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) هم فقط من يمكنهم شراء وورلد ليبرتي فاينانشال، وللتأهل كمستثمر معتمد يجب أن يكون لدى الشخص دخل لا يقل عن 200 ألف دولار (أو 300 ألف دولار مع الزوج) أو صافي ثروة لا تقل عن مليون دولار، باستثناء محل إقامته الرئيسي.

وأصدرت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال ما يسمى "الورقة الذهبية" حول الرمز المميز يوم الثلاثاء، والتي تدرج ترامب باعتباره "الشريك الرئيسي للعملات المشفرة وتم إدراج أبنائه الثلاثة وهم إريك ودونالد ترامب جونيور وبارون كسفراء Web3.



وفقا للورقة، فإن بروتوكول World Liberty Financial "يخطط لتزويد المستخدمين بالمعلومات والوصول إلى تطبيقات DeFi التابعة لجهات خارجية، بما في ذلك مزودي المحافظ الرقمية التابعين لجهات خارجية للحصول على العملات المستقرة، والأصول الرقمية غير الأمنية، والاحتفاظ بها، ونقلها".

والجدير بالذكر أن الورقة تقول إن الرموز "غير متاحة للأشخاص الأمريكيين" و"لم يتم تسجيلها لدى أى سلطة أمريكية أو أخرى".