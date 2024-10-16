شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا لرصد الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين اليوم الأربعاء قمرا اصطناعيا جديدا لرصد الأرض، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن القمر الاصطناعي "قاوفن-12 05" تم إطلاقه في الساعة 7:45 صباحا بتوقيت بكين، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-4 سي"، ودخل المدار المخطط له بنجاح ، وسيستخدم هذا القمر الاصطناعي في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل مسح الأراضي والتخطيط الحضري وتصميم شبكات الطرق وتقدير غلة المحاصيل والإغاثة من الكوارث.



وتعد هذه المهمة الرحلة رقم 540 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".