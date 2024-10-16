شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علامات إدمان الأطفال للهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالمنا اليوم، أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ فى حياة الكثيرين، بما فى ذلك الأطفال، ومع التطور التكنولوجى المستمر، يزداد تعرض الأطفال لاستخدام هذه الأجهزة فى سن مبكرة، لكن ما لا يدركه العديد من الأهالى هو أن الاستخدام المفرط قد يتحول إلى إدمان، علامات هذا الإدمان قد تكون خفية فى البداية، لكن مع الوقت تبدأ فى التأثير على سلوكيات الأطفال وتفاعلاتهم الاجتماعية، فما هى أبرز العلامات التى تشير إلى إدمان الهواتف الذكية عند الأطفال وكيف يمكن التعامل معها؟

علامات إدمان الهواتف الذكية عند الأطفال الضيق أو المقاومة عند تفعيل وقت الشاشة

قال الدكتور ترينت من Good Thinking Psychology، إن إحدى العلامات الأولى للمشكلة ستكون إذا أصبحت القيود المفروضة على الهواتف قضية رئيسية، قد يدخلون فى حالة من الإثارة المفرطة من الصراخ أو البكاء فى محاولة لاستعادتها، وإذا لم ينجح هذا، فقد ينزلون إلى حالة من نقص الإثارة حيث يبدو أنهم مشتتون وحتى منفصلون، لأنهم "منزعجون بشدة من عدم وجود هذا الاتصال والشعور بهذا الخوف من تفويت شىء ما".

الانفعال عند القيام بأنشطة لا تنطوى على شاشات

قد يشعر الأطفال بعدم الارتياح وأن أيديهم تشعر بالفراغ بدون هاتف.

آلام الرقبة والظهر

يمكن للبالغين أن يصابوا بوضعية سيئة من الانحناء للنظر فى الهواتف، ويكون لدى الأطفال رؤوس أثقل بشكل متناسب، لذلك قد يكون لهذا تأثير أكبر على عضلات الرقبة والأجسام النامية.

الكذب بشأن الاستخدام

كما هو الحال مع أي إدمان، فإن الاستخدام السري هو علامة حمراء، على سبيل المثال إذا سُئلوا عما إذا كانوا قد استخدموا الهاتف، فقد يزعمون أنهم لم يفعلوا.

التشتت وتفويت أشياء أخرى

قد يهمل الأطفال مجالات أخرى من حياتهم مثل وقت الأسرة، أو ينسون أن لديهم مهام يجب القيام بها لأنهم منغمسون جدًا في حياتهم الهاتفية.

قلة النوم

يمكن أن يؤدى الإفراط فى استخدام الهواتف إلى قلة النوم ليلاً، سواء من الضوء الأزرق من الشاشة نفسها أو من تشتيت تدفق مستمر من الأخبار أو الإشعارات التى تبقى الأطفال مستيقظين، ما قد يؤثر على العمل المدرسى والحياة بشكل عام.

كيف نتعامل مع الإدمان؟

تتمثل الخطوة الأولى فى وضع حدود حول استخدام التكنولوجيا، مثل وقت معين فقط فى كل يوم عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى التأكد من وجود أنشطة أخرى يمكن أن تملأ الفجوة.

قد يتطلب هذا المزيد من النشاط الأبوى أثناء التكيف إذا كان وقت الشاشة يسمح في السابق بفترات هادئة، وقد يحتاج الآباء أيضًا إلى معالجة وقت الشاشة الخاص بهم من أجل أن يكونوا قدوة حسنة.