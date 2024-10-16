شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن 4 منتجات جديدة فى وقت لاحق من هذا الشهر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

هناك أربعة منتجات رئيسية من شركة أبل، من المتوقع إصدارها في وقت لاحق من هذا الشهر أو مع بداية نوفمبر، وتشمل هذه المنتجات على:

MacBook Pro M4

من المتوقع أن تكشف شركة Apple عن تشكيلة MacBook Pro الجديدة مقاس 14 بوصة و16 بوصة مع شرائح M4 وM4 Pro وM4 Max في نهاية الشهر.

ومن المتوقع أن يحتوي على 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي لأول مرة، ويأتي باللون الأسود الفضائي، ويحتوي على منفذ Thunderbolt إضافي على الجانب الأيمن.

Mac mini M4

سيكون أكبر إعادة تصميم لجهاز Mac mini منذ أكثر من 14 عامًا في وقت لاحق من هذا الشهر، بتصميم أصغر كثيرًا، بالإضافة إلى منافذ أمامية لأول مرة.

ومن المتوقع أيضًا أن يتخلى Mac mini التالي عن دعم USB-A، وسيتوفر مع شرائح M4 وM4 Pro، بدءًا من 16 جيجابايت على الأقل من ذاكرة الوصول العشوائي.

iMac M4

هناك أيضًا تحديثًا لجهاز iMac في أكتوبر، على الرغم من أنه تحديث أصغر كثيرًا.

سننتقل من شريحة M3 إلى شريحة M4، وكذلك من 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي في الطراز الأساسي.

iPad mini 7

قد نحصل أيضًا على أول تحديث لجهاز iPad mini منذ أكثر من ثلاث سنوات.

من المتوقع أيضا أن تكون هناك شريحة A18 مع دعم Apple Intelligence، ومن المحتمل أيضًا أن يحصل على دعم Apple Pencil Pro، بالإضافة إلى 128 جيجابايت من سعة التخزين الأساسية.