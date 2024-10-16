شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ليلة الخميس.. الأرض على موعد مع قمر الصياد العملاق الأكبر فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حدث فلكي نادر لكوكب الأرض، من المفترض أن يظهر القمر العملاق هذا الأسبوع في السماء بشكل ساطع، فقد أطلق عليه العلماء "قمر الصياد".

معلومات هامة عن القمر الصياد

وأكدت ناسا، أنه من المقرر أن يظهر قمر الصياد في السماء هذا الأسبوع، ليصبح القمر العملاق الثالث على التوالي في عام 2024، وسيكون القمر الأكثر سطوعًا هذا العام، وسيظهر قرص القمر أكثر سطوعًا بنسبة 14% وأكبر بنسبة 30% مما كان عليه عندما يكون القمر في أدنى مستوياته.

وقد ظهر قمر الحصاد في سبتمبر الماضي، والذي كان مصحوبًا بخسوف جزئي للقمر، والذي يعرف أيضا باسم القمر الدموي.

ويعد أقدم استخدام مكتوب لمصطلح قمر الصياد هو من نسخة من قاموس أكسفورد الإنجليزي، يعود تاريخها إلى عام 1710، حيث يرمز القمر إلى العديد من الأشياء المختلفة بالنسبة للثقافات الأخرى.

موعد ظهور القمر الصياد

وسيكون قمر الصياد مرئيًا في 17 أكتوبر في الساعة 12:26 مساءً (7:26 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) بالضبط، وفقًا لمرصد جرينتش الملكي، وفي هذا الوقت تقريبًا، سيبدو القمر مكتملًا بشكل خاص لمدة ثلاثة أيام تقريبًا، من مساء الثلاثاء إلى صباح الجمعة، وسيتراجع إلى شكل أحدب متناقص، كما أن ضوءه الساطع قد يحجب رؤية زخات شهب الجباريات، وستبلغ زخات الشهب السنوية ذروتها في الرؤية بين 21 و22 أكتوبر.