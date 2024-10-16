شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Call of Duty: lack Ops 6 وWarfare 3 و Warzone تصل إلى Cloud Gaming فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت أن لعبة Call of Duty: Black Ops 6 ستكون قابلة للعب مع Xbox Cloud Gaming (Beta) لأعضاء Game Pass Ultimate عند الإطلاق - وتم تأكيد إصدار Call of Duty التالي، المقرر وصوله إلى أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب في 25 أكتوبر- في وقت سابق أنه سيكون متاحًا في اليوم الأول على Xbox Game Pass.

وبالإضافة إلى Black Ops 6، ستحصل لعبة Call of Duty: Modern Warfare 3 من العام الماضي وعنوان Battle Royale من Activision، Call of Duty: Warzone، أيضًا على دعم Cloud Gaming في نفس اليوم.

Call of Duty على Xbox Cloud Gaming

ستكون الألعاب الثلاث متاحة على Xbox Cloud Gaming لمشتركي Game Pass Ultimate اعتبارًا من 25 أكتوبر، عندما يتم إطلاق Call of Duty: Black Ops 6 على أجهزة الكمبيوتر وXbox One وXbox Series S/X وPS4 وPS5.

وهذه هي المرة الأولى التي تتجه فيها سلسلة Call of Duty إلى خدمة الألعاب السحابية من مايكروسوفت، ومع Xbox Cloud Gaming، سيتمكن أعضاء Game Pass Ultimate من لعب Black Ops 6 عند الإطلاق على مجموعة متنوعة من المنصات التي تدعم الخدمة، بما في ذلك الأجهزة المحمولة، Amazon Fire TV، وأجهزة Meta Quest.

وتم توفير خدمة Xbox Cloud Gaming، التي تسمح لمشتركي Game Pass Ultimate بالوصول إلى عناوينهم على أي جهاز متوافق، على Amazon Fire TV مع تطبيق Xbox في يوليو، وتدعم الخدمة Fire TV Stick 4K Max (2023) وFire TV Stick 4K (2023).

ويمكن لمشتركي Game Pass Ultimate إقران وحدات التحكم التي تدعم تقنية Bluetooth بالأجهزة المدعومة لتشغيل الألعاب من مكتبة Xbox.



وستصبح Black Ops 6 أول ألعاب Call of Duty يصل إلى Game Pass عند إطلاقه في وقت لاحق من هذا الشهر، وفي مايو، أكدت مايكروسوفت و Activision أن لعبة التصويب القادمة ستنضم إلى Xbox Game Pass في اليوم الأول.

وتعد Call of Duty هي واحدة من أكثر امتيازات ألعاب الفيديو شهرة ونجاحًا في العالم ومن المرجح أن يؤدي إدراجها في Game Pass إلى تعزيز الاشتراكات في الخدمة.

ومن ناحية أخرى، أصبحت Call of Duty: Modern Warfare 3 متاحة بالفعل على Xbox Game Pass، وانضمت اللعبة، التي تم إصدارها العام الماضي على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب، إلى الخدمة في 24 يوليو.