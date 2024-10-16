شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: YouTube Music يطرح ميز جديدة لقوائم التشغيل تنافس Spotify والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد YouTube Music، لطرح ميزة هامة لقوائم التشغيل، والتي تسمح لك بتحميل صورتك المخصصة، تمامًا كما يفعل Spotify، حيث يحتوي YouTube Music بالفعل على شيء مشابه، فهو يسمح لك بإنشاء فن الذكاء الاصطناعي للصور المصغرة لقوائم التشغيل.لكن هذا ليس مثل تحميل أي صورة تريدها على صورة مصغرة.

َولاحظ بعض المستخدمين مؤخرًا رمز قلم رصاص جديد في الزاوية اليمنى السفلية من العمل الفني عند عرض قائمة تشغيل على اليوتيوب، حيث يؤدي النقر فوق هذا الرمز إلى خياري "الاختيار من المكتبة" و"إزالة الصورة المخصصة".

ويتيح الخيار الأول لك اختيار صورة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم يتيح لك قصها لتناسب الصورة المصغرة لقائمة التشغيل، ويتم تحديث الخلفية أيضًا عند تغيير الصورة

وتعد هذه الميزة واحدة من أكثر الميزات المطلوبة، إذا كنت لا تحب الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.



وأكد التقرير، أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الخيار سيكون متاحًا لقائمة تشغيل الموسيقى المفضلة، حيث لا يعمل مولد الذكاء الاصطناعي أيضًا مع هذه القائمة. فضلا عن أنه لم يتم طرح الميزة على نطاق واسع بعد وليس هناك إطار زمني لمتى ستكون متاحة للجمهور.